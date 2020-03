Aprende en casa, la estrategia para que los niños aprendan en casa 

Luego de que el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender las clases presenciales desde hoy 16 de marzo se hizo pública la estrategia Aprende en Casa.

La idea es que los maestros puedan desarrollar actividades que permitan que los estudiantes puedan continuar con su aprendizaje pero desde la casa.



La Secretaría de Educación (SED) ha dispuesto de un micrositio web en el portal Red Académica www.redacadémica.edu.co/estrategias/aprendeencasa.



Todas las instituciones educativas tendrán que adoptar estrategias pedagógicas para que los estudiantes continúen con su formación. “El apoyo, el compromiso y la solidaridad de las familias es fundamental en este momento”.

Estas son las disposiciones de la Alcaldía de Bogotá:

Conversar, explicar y aprender sobre el Coronavirus:



Hablar de manera positiva y afectuosa para hacer conciencia sobre la situación actual para que las familias comprendan las estrategias de cuidado. Cada colegio puede tener una estrategia para explicar esto.

Organizar las actividades:

Acuerdos y rutinas en familia sobre los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares que faciliten la concentración para el cumplimiento de los deberes a través de plataformas digitales, guías o talleres. Los horarios deben incluir tiempos de descanso y actividades físicas.



Acompañamiento a las actividades:

Familias y cuidadores deben acompañar a los estudiantes en sus actividades. Esto permitirá motivarlos y ayudarlos en su desarrollo académico, según las directrices que den los maestros. Es deseable que los padres de familia puedan crear esquemas de trabajo en casa para poder acompañar a sus hijos en este proceso.



Recursos y materiales:

A partir de hoy las instituciones educativas tienen que definir un calendario que no genere aglomeraciones en la entrega de los materiales dirigidos a los estudiantes y que estarán a disposición de las familias en las diferentes sedes educativas. Será responsabilidad de docentes y coordinadores la entrega de los recursos y materiales definidos según el calendario acordado.

El calendario sugerido es:

Martes 17: Preescolar y primaria.

Miércoles 18: Secundaria y media.

Materiales físicos:

Guías, talleres y documentos que las familias llevarán a sus casas junto con material de apoyo como guías, libros y cartillas. Estas actividades pueden complementarse con juegos didácticos. Cada grado tendrá su cronograma de entrega de materiales. Las familias tendrán que entregar los trabajos realizados en casa a cada institución. Esto debe coincidir con las entregas en la alimentación escolar en los casos que resulte aplicable.





Recursos digitales:

Las familias y los estudiantes pueden tener acceso a recursos educativos digitales. El acceso se dará según la recomendación de los docentes.



Comunicación permanente con los maestros:

Se debe acordar entre docentes y padres de familia a través de qué medio de comunicación se van a llevar a cabo las comunicaciones para dialogar sobre las responsabilidades académicas.



Alimentación escolar:

A través de un desprendible que va a entregar la Secretaría de Educación para que las familias o cuidadores deberán enviar a la respectiva institución educativa la respuesta diligenciada a la pregunta sobre la necesidad que tengan de refrigerios escolares. De no recibir respuesta a la circular, la SED asumirá que no se necesita y no programará su entrega hasta nueva fecha. Las entregas cubrirían cinco días con el fin de evitar las aglomeraciones en dicha entrega. Se hará en forma escalonada a partir del día miércoles 18 de este mes, comenzando con las familias de los niños de preescolar y conforme al siguiente calendario:



Miércoles 18 de marzo: preescolar y primaria.

Jueves 19 de marzo: secundaria sexto a noveno.

Viernes 20 de marzo: media, décima y once.



El siguiente martes se reiniciará nuevamente el ciclo de entrega:



Martes 24 de marzo: preescolar y primaria:

Miércoles 25 de marzo: secundaria sexto a noveno.

Jueves 26 de marzo: Media, décimo y once.



Para los colegios rurales, que tienen el servicio de comedor escolar, la SED entregará entre el jueves 19 y el viernes 20 un kit complemento alimentario con el fin de que sus padres o acudientes realicen su preparación.



La entrega se hará al padre, madre, acudiente, cuidador, tutor, o responsable de los niños, sin exigir requisito distinto a los datos completos del estudiante respectivo.



Orientaciones para organizar la atención en las instituciones educativas:

Las instituciones educativas llevarán a cabo sus actividades de conformidad por lo dispuesto por los gobiernos nacional y distrital. Deberán garantizar los horarios de atención a la comunidad educativa para responder a la entrega de los materiales y recursos, así como el apoyo a la entrega de los refrigerios. Será responsabilidad de orientadores mantener la red que permita atender situaciones críticas de riesgo psicosocial que se presenten durante el periodo de atención educativa en los hogares.

