La plataforma que reúne la cultura y la bici

Bicicultura es una aplicación por medio de la cual los usuarios pueden acceder a una de las agendas culturales más completas con que cuenta la ciudad.



Con más de 400 planes a la semana, que van desde rodadas en bicicleta hasta obras de teatro, la iniciativa quiere llegar no solo a los biciusuarios, sino también a aquellas personas que se interesan por los planes alternativos en Bogotá.

Su creador es Julio Romero, un cachaco de 40 años y además fundador del colectivo Bicicultura Usaquén, quien asegura que a Bogotá “le faltaba una aplicación que reuniera la cultura y la bicicleta, dos actividades que van de la mano”.



Desde hace un año y medio, cuando fue lanzada al mercado, esta app ha sido descargada por dos mil personas, y actualmente es uno de los cronogramas guía para los colectivos de bicicletas de la ciudad, los cuales organizan sus agendas y programan sus actividades teniendo en cuenta las publicaciones que se hacen en la plataforma.

‘Planes en Bogotá’, ‘Movida bici’, ‘Eventos BCU’ (bicicultura Usaquén) y ‘Mapa bici’ son las cuatro pestañas que encuentran quienes descargan la aplicación.



La primera está dirigida a todo tipo de público y recoge eventos en toda la ciudad, para todos los gustos y presupuestos.



‘Movida en bici’, la segunda pestaña, es una sección dedicada a los amantes de este medio de transporte y en la cual podrán encontrar los planes de todos los colectivos de bicicletas en la ciudad a lo largo de la semana. Hora del evento, lugar y biciparqueaderos cercanos son el plus de esta sección.



En ‘Eventos BCU’ se puede encontrar toda la programación que ofrece este colectivo. Salidas, charlas y encuentros figuran entre las diversas opciones.



Por último, ‘Mapa bici’ es tal vez una de las pestañas más interactivas y funcionales con que cuenta la aplicación. Un mapa de Google de la ciudad en el cual se localizan parqueaderos, cafés, talleres, entre otras posibilidades, permite que el usuario active su ubicación y pueda saber qué alternativas se encuentran más cerca.

Además, Según Romero, Bicicultura tiene una ventaja para sus usuarios. Aunque gráficamente no es muy interactiva –por ejemplo, los eventos no tienen el póster oficial–, esto se hace con el objetivo de que las personas gasten menos datos mientras usan la aplicación. “Es una cuestión de programación en donde el usuario puede acceder confiando en que no le consumirá muchos datos, pero encontrará la información suficiente para asistir a los eventos”.Aunque está habilitada para dispositivos móviles, también puede ser consultada vía web.

Tres preguntas a Julio Romero

Julio Romero, creador de la ‘app’ Bicicultura. Foto: Cortesía Julio Romero

¿Cuál es el objetivo de esta aplicación?



Mostrarle a la gente los planes culturales que hay en la ciudad, y que a través de la plataforma se despierte el interés de los bogotanos para que busquen otros planes para aprovechar su tiempo libre de una forma distinta.



¿Cómo le aporta a la ciudad?



Permite que la oferta cultural se expanda. Además, les muestra a los usuarios la variedad de actividades a las que se puede asistir, en su mayoría gratuitas. Para los biciusarios es una herramienta para conocer los colectivos de la ciudad y sus cronogramas, así que fortalece el movimiento.



¿Qué se viene para Bicicultura?



A corto plazo, mejorar el mapa con el que cuenta la aplicación. Funcionará con GPS, y las personas podrán mirar los eventos que hay cerca de donde estén.

NATALIA SILVA

Redacción Bogotá

Twitter: @NataliaSilvaCab