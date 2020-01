La calidad del aire de Bogotá ahora se puede monitorear desde celular

La información sobre la calidad del aire en Bogotá estará al alcance de todos a través de la aplicación para celulares Aire Bogotá.



Esta app, desarrollada por la Secretaría de Ambiente, permite ver la concentración de material particulado PM 2.5 , PM 10 y el gas O3 (ozono), tres de los principales contaminantes del aire producidos por fuentes móviles (vehículos de diésel) y fuentes fijas (fábricas, entre otras), y cuyos niveles pueden ser influenciados por fenómenos externos, como quemas, corrientes de aire y estado del clima.

Aire Bogotá está conectada con las 13 estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. Están ubicadas en Kennedy, Barrios Unidos, Fontibón, Suba, Engativá, Santa Fe, Chapinero, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito y Usaquén. Cada estación mide los niveles de concentración de material particulados y gases contaminantes y clasifica los datos según el Índice Bogotano de Calidad del Aire, Iboca.



Toda esta información se ha representado y graficado a través de la aplicación para que los ciudadanos interactúen con ella y sepan cómo reaccionar desde la salud y la movilidad.



La app tiene tres secciones claves:

En la pantalla de ‘Inicio’ podrá ver el mapa de Bogotá y las 13 estaciones de monitoreo emitiendo el indicador correspondiente al nivel de concentración de contaminantes.



En la opción ‘Estaciones’, el usuario podrá interactuar con la información en detalle de cada uno de esos 13 puntos: el reporte histórico de los últimos 7 días en la estación, el pronóstico para las siguientes 48 horas, las recomendaciones para la salud según el rango del momento y las acciones voluntarias para cooperar con el mantenimiento de la calidad del aire.



En la tercera sección, ‘Lugares’, la persona podrá consultar cómo está la calidad del aire en puntos de interés a nivel de salud, religión y cultura, entretenimiento, comercio, transporte, educación y plazas de mercado. Así, por ejemplo, se podrán ver los niveles de contaminantes en sitios específicos, como la Universidad Distrital o la plaza de mercado de Paloquemao.



Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, celebró que la anterior administración haya dejado desarrollada la app y que con esta se pueda generar pedagogía entre los ciudadanos.



“Esa base de transparencia y acceso a la información va a permitir que esta nueva administración tenga protocolos muy específicos para actuar ante cada situación.

Además, con los ciudadanos será una herramienta interesante para construir procesos de corresponsabilidad y para moldear comportamientos”, manifestó Urrutia.



EL TIEMPO consultó la experiencia de usuario y la calidad de la información con algunos expertos en ambiente y calidad del aire. La mayoría, aunque rescató el componente gráfico, interactivo y pedagógico de la herramienta, manifestó cierta reserva al saber que la información proviene del Iboca.

En el 2017, el Departamento Nacional de Planeación estimó que 5.000 muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire en Bogotá y Medellín. Foto: EL TIEMPO: Rodrigo Sepúlveda / Carlos Ortega

“El código de colores refleja falsa seguridad y no está actualizado con las guías de la Organización Mundial de la Salud”, manifiesta Mauricio Ángel, doctor en Salud Pública, y dio un ejemplo: “Para el Iboca, hasta 20 (ug/m3) de PM 2.5 es buena calidad, pero en cuanto a riesgo sanitario en 20 ya se está pasando a nivel de alto riesgo para la salud, según la OMS. Ahí habría que tomar medidas de alerta. Además, estaciones como Carvajal, con PM 2.5, en 28 aparecen en verde, dando falsa seguridad en quien ve la app”.



Daniel Bernal, ingeniero y ciudadano reconocido por sus mediciones de calidad del aire en Bogotá, también ve con reserva el Iboca. “Es un índice que en mi concepto enmascara la realidad de la calidad del aire. Utiliza colores que no se emplean internacionalmente. Yo prefiero consultar el AQICN (Air Quality Index) de China. En Colombia, por ejemplo, me parece confiable el trabajo del Siata en Medellín”, explicó Bernal.



Agregó que, al habilitar estas apps, es clave hacer socialización y pedagogía para que los ciudadanos puedan interpretar los datos. “Por ejemplo, el hecho de que un día un punto aparezca en rojo no significa que se deba decretar alerta inmediatamente. Esto se determina si el comportamiento es sostenido”, menciona Bernal.



En esto coincidió Mauricio Behrentz, autor del Plan Decenal de Calidad del Aire 2010-2020. “Es buen esfuerzo, pero creo que se queda corto. Falta claridad sobre la información que se muestra”, afirmó el experto.



Néstor Rojas, director de investigación de calidad del aire de la Universidad Nacional, tampoco quedó muy satisfecho. "Con ojos de un ciudadano de a pie, la aplicación genera confusión, pues aparecen diferentes colores en las estaciones dependiendo de la opción que escoja (IBOCA, contaminante). No debería ser así. Por otro lado, la aplicación no permite ver cambios temporales de los valores del IBOCA ni de los contaminantes".



Si bien cuando se instala la app, esta ofrece un tutorial para el manejo de la herramienta y hacer una interpretación básica de los datos, sí falta algo de información y pedagogía adicional.



Por lo pronto, lo cierto es que Bogotá entra, con la app, a una apertura de la información ambiental y da un paso más hacia la gestión o ciudad inteligente.

