Aplicaciones del gota a gota se instalan sin permisos en teléfonos, luego extorsionan

A través de aplicaciones que se instalan automáticamente en los teléfonos móviles los ciudadanos siguen cayendo en extorsiones de redes cada vez más tecnificadas que ofrecen préstamos más conocidos como de ‘gota a gota’. A pesar del desmantelamiento de una poderosa red transnacional los casos siguen pululando en Bogotá y los niveles de amenaza y de violencia aumentan. A muchos les ha tocado interponer denuncias ante la Fiscalía.



A través de celulares presionaban a los deudores. Foto: Policía Judicial, Dijín

“Vivo una pesadilla. Me consignaron 350.000 pesos a mi Daviplata de un supuesto préstamo que yo había solicitado, ahora me están exigiendo el pago de 1’800.000”. Este ciudadano dice que la aplicación se llama ‘Bienestar’ y que lo más peligroso es que se instaló automáticamente en su teléfono. “Al yo abrirla, accedieron a mis datos. Llamé al número que aparecía en la aplicación y dijeron que yo había aceptado los términos y condiciones”.



La trampa también llega a través de un mensaje de SMS. Beatriz Castrillón le contó a este diario que su ‘tortura’ comenzó en 2022. “Era supuestamente de mi banco. Me avisaban de un préstamo aprobado”.

Me amenazaron de muerte. Me dijeron que iban a ir por mis papás e hijas, que sabían todo de mí. El pánico es indescriptible. Lograron sacarme más o menos $9’000.000. Quise quitarme la vida. FACEBOOK

Ella le dio clic y se le desplegó una extraña página que cerró, pero luego, curioseando en Facebook, ingresó a la aplicación RapiCredit. “Me registré, pero no solicité nada. Después me llegó un aviso de Solventa, allí sí pedí un préstamo, lo pagué y creo que lo renové dos veces más”.



La víctima afrima que la última vez decidió no cancelar porque la comenzaron a llamar de varias plataformas: Credibus, Lucky y Parce. “En total fueron diez, de todas decían que yo había hecho un préstamo y que tenía que cancelarlo ya o empezaban a llamar a mis contactos. Tenían fotos e información de mi vida”.



Le decían que por haber solicitado 300.000 pesos, tenía que cancelar 560.000 o por cada día de mora se incrementaba en 240.000. “Les escribieron a mis contactos desde números de Colombia y otros países, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, en intervalos de 5, 10 o 15 minutos”.

Extorsión con cobros gota a gota. Foto: Sijín Bogotá

La amenazaron de muerte. “Me dijeron que iban a ir por mis papás o mis hijas, que sabían todo de mí. El pánico era indescriptible. Me puse como loca a sacar todo lo que tenía de ahorros, a pedir préstamos, lograron sacarme más o menos 9’000.000 pesos en nueve meses”. Durante ese tiempo ella no dormía, no cumplía con su trabajo, ni con sus obligaciones. “Me atrasé en servicios, arriendos, universidades, me embargaron mi sueldo, no había ni para mercar”.



A la primera persona que le llegó un mensaje con su foto, diciéndole que Beatriz era una estafadora fue a su jefe. “Muchos dejaron de hablarme, me juzgaron y me hicieron a un lado. Quise suicidarme”.



Finalmente, Beatriz se armó de valor y denunció ante la Fiscalía. “Molesté tanto que un agente de Delitos Informáticos de la Sijín en Bogotá me dijo qué hacer: ‘cambiar de teléfono, eliminar correos electrónicos, redes sociales, fotos y advertir a familiares y amigos que estaba siendo víctima de una extorsión’. Hoy sufro ataques de pánico, ansiedad y depresión. Envejecí como 10 años, bajé casi 30 kilos de peso, no le veo sentido a nada”.



Otros caen en estas redes ante momentos de necesidad de plata en efectivo. Es el caso de un ciudadano que contó que pidió un préstamo en una oportunidad y rápido se puso al día. “Pero después me volvieron a consignar y yo , por evitar el acoso, pagaba y pagaba, y ya no puedo más. Ahora les estoy avisando a mis contactos para que no caigan y bloqueen todo tipo de comunicación con ellos. No sé qué más hacer”.

Esta mujer perdió su tranquilidad tras entrar a una aplicación de préstamos. Foto: CityTv

Otra de las aplicaciones de préstamos se llamaría Dinero Club. “Pedí un préstamo y ahora ya no sé cómo hacer para que me dejen de presionar”, dijo otra víctima. Esta ha sido referenciada por otras personas. “Después de haber caído en esa aplicación, necesito ayuda. Me aprobaron 480.000 pesos, pero me consignaron 316.000. Ahora me pidieron 161.000 para extender el plazo de pago. Empezaron a llamar a mis contactos. Pagué y luego me dijeron que debía pagar todo de inmediato. Ellos usan varios números de WhatsApp”.



Estas redes de extorsionistas saben cómo amedrentar a los incautos. “Dios, no sé qué hacer. Llaman a mis contactos a cobrarles dineros. Tienen todos mis contactos de WhatsApp, Facebook y los del teléfono. Intentaron bloquear mi e-mail”. Esta víctima relata que llaman todo el día a sus conocidos y advierten que si no se hace el pago ‘lo boletean’ con su red social. Los delincuentes también lograron tener acceso a fotos y lo están amenazando con hacerle daño su esposa e hijos. “Los indicativos son ecuatorianos y colombianos”.



Los métodos de estafa parecen tecnificarse día a día. Varias víctimas aseguraron que las aplicaciones aparecen de la nada en sus teléfonos. “Una llamada Préstamo Seguro me depósito a mi cuenta dinero, sin autorización previa, a mi Nequi. Fueron 300.000 pesos y ahora me mandan mensajes de cobro y llaman a mis contactos para amenazarlos.

Red transnacional



Uno de los golpes más contundentes contra esta red criminal fue informada por la Policía y el CTI este mes. En siete diligencias de allanamiento fueron capturados nueve personas en Bogotá, Medellín y los municipios de Madrid y Mosquera en el departamento de Cundinamarca.



Nunca pensaron que una red del gota a gota virtual tuviera tentáculos internacionales con injerencia en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia.



Esta estructura criminal amedrentó a más de 1.365 personas. Todos denunciaron. La afectación económica ascendió a un billón de pesos. Para desmantelarla se necesitó, incluso, de cooperación internacional a través de la Interpol.



Las investigaciones y rastreos del Centro Cibernético Policial de la Dijín duraron 16 meses. La red funcionaba desde 2019 y a través de la creación de una empresa se derivaron 14 compañías fachada más.

Usaban razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers, pero, una vez constituidas legalmente, las 14 empresas fraudulentas crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando así cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México. El gancho era ofrecer préstamos fáciles a través de la Play Store.



Eran tan organizados que incluso crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes, con tasas de interés hasta del 60 por ciento, muy superiores a las autorizadas legalmente.



Luego, ante la incapacidad de pago de las personas ofrecían refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir las cancelaciones, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales. Todo el dinero recaudado era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior.



Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial. Hay nueve delitos por los que se los acusa, entre estos, posible acceso abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.





