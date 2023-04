Ocurrió sin darnos cuenta. Lo que se inició como una idea novedosa para aliviar la necesidad de muchos de ir al supermercado o hacer las compras de última hora sin salir de casa se convirtió en un negocio que fue creciendo poco a poco, y en el cual fueron incursionando varias empresas de emprendimiento digital que crecieron ante la débil regulación gubernamental de estos modelos de negocio, y ante la facilidad que ofrece la economía informal para encontrar personas que se sumaran a este nuevo esquema con flexibilidad de horarios y sin mayores obligaciones contractuales



(Lea también: La rendición de cuentas de Claudia López / Opinión).

La pandemia y las restricciones de movilidad les dieron un impulso adicional. Muchos supermercados, restaurantes, droguerías y todo tipo de establecimientos se sumaron al portafolio de oferta de estas plataformas, las cuales crecían y crecían, y aunque innovaban en servicios, incluyendo tarjetas de crédito y membresías especiales, poco se interesaban por mitigar el impacto que estaban generando en el entorno urbano.



De manera espontánea, los parques y zonas públicas se fueron llenando de domiciliarios que se agrupaban cerca de los puntos de mayor demanda de servicios. No importaban la hora, el ruido ni las pocas facilidades para parquear su bicicleta o motocicleta. Tampoco importaban los malos olores que se concentraban allí, ante la falta de baños y el desaseo de dichos lugares. Al fin y al cabo, lo más importante es estar cerca del sitio donde se originan los pedidos.

Facebook Twitter Linkedin

Las ciclorrutas se inundaron de domiciliarios, pero también las cebras en los cruces semafóricos. Foto: Ifood

Y aquí hay un punto que requiere mayor análisis. Estas aplicaciones desarrollan algoritmos que premian la entrega de pedidos, donde la prioridad la recibe la variable del tiempo. De allí que muchos domiciliarios no respeten las señales de tránsito, los pares, las luces semafóricas o los andenes. La prioridad es realizar el recorrido en el menor tiempo posible, no importa si eso implica pasar por encima de las normas de tránsito, pues cuanto más rápido entreguen un pedido, más posibilidad de obtener una orden nueva, y así lo que resultaba novedoso se convertía poco a poco en un incentivo perverso.



Y como el tiempo es dinero en el negocio de los domicilios, muchos de quienes se iniciaban con una bicicleta sencilla, tan pronto acumulaban algo de capital, le invertían en modificaciones a su vehículo. Particularmente en motores pequeños y ruidosos que funcionaban con gasolina. Luego, si la suerte los acompañaba, lograban acceder a una moto, algunas muy viejas con varios defectos y remiendos. Todo esto sucedía a la vista de todos y de las autoridades respectivas.



(Además: ¿Una tasa en el predial para tapar hueco de TransMilenio?).

No se trata de juzgar el modelo de negocio de las plataformas de domicilios, se trata de entender la responsabilidad que tienen FACEBOOK

TWITTER

Las ciclorrutas se inundaron de domiciliarios, pero también las cebras en los cruces semafóricos, impidiendo muchas veces el paso a peatones, quienes ya de por sí deben compartir los andenes con domiciliarios que llevan prisa. Por eso no es de extrañar que aumentaran las molestias y tensiones con peatones, conductores, vecinos y muchos ciudadanos que se quejan de la invasión del espacio público, en particular de andenes, parques y plazoletas.



A lo anterior se suman el mal comportamiento vial, la ausencia de luces y elementos reflectivos, lo cual al menos debería ser una obligación para poder transitar en las noches. Y aunque hoy no hay forma de calcular cuántos siniestros viales que ocurren en la ciudad involucran a domiciliarios, ya va siendo hora de comenzar a analizar este fenómeno con más rigurosidad.



De la misma manera, hay que regular y controlar el uso y ocupación del espacio público. Una responsabilidad que involucra a las mismas empresas; no en vano, los domiciliarios llevan la marca en sus gorras y maletas. Pues, así como se le brinda la posibilidad a cualquier persona de prestar sus servicios de entrega, deberían entender que la reputación de marca está asociada a su vez al comportamiento de los domiciliarios con el entorno urbano.



No se trata de juzgar el modelo de negocio de las plataformas de domicilios, se trata de entender la responsabilidad que tienen con los entornos urbanos, donde hoy en día son más los impactos negativos que los positivos, y escasas las acciones para mitigarlos.

Ómar Oróstegui Restrepo

Profesor del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana

Más noticias