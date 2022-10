Este viernes se tenía que reanudar la audiencia de imputación de cargos en contra de Carlos Andrés Murillo Queragama y Guillermo Naticay Cheche -los dos miembros de las comunidades indígenas implicados en agresiones a la fuerza pública durante las protestas del 19 de octubre-, sin embargo, por la falta de un interprete, el juez la suspendió por segundo día consecutivo.



(Siga leyendo: Por falta de intérprete levantan audiencia contra emberás acusados de desmanes).

Recordemos que este jueves, luego de que la defensa de los dos hombres indígenas argumentara que los procesados no eran capaces de entender el idioma español en su totalidad, el juez a cargo de la diligencia ordenó suspender la diligencia hasta que hubiera un intérprete del idioma emberá.



(Le puede interesar: Indígenas emberá viven sin luz y hacinados en albergue de La Rioja).



A la audiencia llegó una mujer quien se ofreció como traductora, no obstante, el juez afirmó que no se le notificó a tiempo y que, en vista de la cantidad de personas que estaban interesadas en asistir a la diligencia, se reanudará de forma presencial en los juzgados de Paloquemao a las 12 p.m.



Sin embargo, cuando se reanudó dicho trámite de la interprete no se pudo realizar por lo que fue aplazada para la siguiente semana.

REDACCIÓN BOGOTÁ

