‘Aplazamos los impuestos para que la gente tenga un respiro’

Tras 10 días de haber comenzado en Bogotá el aislamiento para contener el coronavirus, es un hecho que la economía capitalina sufrió un frenazo y que, no obstante la cultura de pago de los bogotanos, se resentirán los recaudos por impuestos, en especial el ICA, la principal fuente de ingresos del Distrito. Pero si la emergencia se alarga, como muchos apuestan, la ciudad deberá echar mano de otros recursos y reasignar presupuestos.



Por ahora, el Distrito abrió un fondo con $ 170.000 millones, que desde este fin de semana se empezaron a desembolsar para que 500.000 familias pobres y vulnerables tengan techo y alimentación. El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, analiza los escenarios de las finanzas de la ciudad en esta coyuntura.

¿Los bogotanos sí han venido pagando impuestos en medio de la emergencia?



A la fecha, unos 231.000 contribuyentes han pagado predial. En total han pagado como $ 580.000 millones, eso es más o menos el 15 % de la meta, que es 3,7 billones. Y en ICA se han recaudado $ 1,5 billones y esperamos como 4,2 billones en los siguientes pagos. Lo que realmente va a pasar es que los ingresos por ICA se resientan como resultado de la emergencia por covid-19.



Porque toca al comercio, empresas e industria…



El año pasado, Bogotá creció 3,6 %, un porcentaje mayor al 3,1 % de 2018, más que lo que creció el país, 3,3. En el cuarto trimestre del año pasado, estaban creciendo las actividades que hoy probablemente van a resultar resentidas. El año pasado, por ejemplo, estaban creciendo mucho comercio y transporte, con 5,3 %, y actividades profesionales, con 4 %, y muchas de estas actividades se reducen en épocas como estas, como la cuarentena.



Estamos en un periodo en el cual claramente comienza a ocurrir una desaceleración de la economía en Bogotá y es posible que esa desaceleración se transmita a los recaudos del ICA, más que al predial.



Con el agravante de que el ICA es el más representativo para las finanzas de la ciudad...



Claro, el ICA es nuestra principal fuente de recaudo, esperamos $ 10,2 billones en recaudos de impuestos en el año, de los cuales 4,7 billones vendrían de ICA.



¿Han estimado cuánto podría ser el impacto?



Todavía no. En el primer bimestre enero-febrero de este año, el PIB de Bogotá estaba recuperándose muy bien. El crecimiento del consumo venía muy bien y la expectativa de la actividad industrial también. Luego viene esto del coronavirus, lo bueno es que nos coge en un punto arriba, no en un punto abajo. En todo caso, no vamos a poder sostener esa misma tendencia, por lo menos durante este año va a ser otro escenario.



Si no se alarga la emergencia…



El problema es que hay gran incertidumbre con respecto a si es necesario repetir la cuarentena. Todo lo que se está haciendo apunta a reducir la curva de expansión del virus, porque si no, los costos son gigantescos.

¿No le preocupa que se afecte la cultura de pago?



Bogotá tiene una cultura de pagar sus impuestos destacable. Por eso aplazamos los pagos, para que a la gente le quede más fácil, tenga unos meses de respiro.



También estamos viendo una muy positiva actitud para aportar, para apoyar el programa Bogotá solidaria en casa. La alcaldesa lo lanzó a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche teníamos $ 60 millones en donaciones, que equivalen al sostenimiento de la transferencia de $ 423.000 a 350.000 familias, que van a tener alimentación y techo asegurado estas tres semanas.



¿Dónde se puede donar?



La gente que quiera donar puede entrar a la página Bogotá solidaria en casa.



¿Qué tipo de donantes?



Aún no sabemos. Hay que recordar también que sigue abierto el canal de donación del aporte voluntario del 10 % en predial, en ICA y vehículos.



Que ahora será para la emergencia por la covid-19...



Exacto. Ahora va a ser para la covid-19, ciento por ciento. Hasta hace unos días habíamos recibido $ 211 millones de recaudo por el 10 % de predial voluntario.



¿Qué impacto tiene haber aplazado los pagos?



El reto es que uno pueda desplazarlo sin afectar la caja de la ciudad, es decir, tener liquidez para poder responder, por ejemplo, con las transferencias a los hogares pobres y vulnerables a los cuales el primer giro se les comenzó a hacer este sábado. Son $ 170.000 millones.



Desplazar el calendario tributario quiere decir que no vamos a recibir esa plata ni en abril ni en mayo, solo hasta junio y probablemente hasta julio y los siguientes meses. Tenemos que mirar que no vayamos a tener problemas de liquidez, pero afortunadamente las condiciones de tesorería permiten hacer ese aprovechamiento de impuestos.

¿De dónde salen los recursos que demanda la emergencia por covid-19?



En este momento, los recursos se están dirigiendo hacia Bogotá solidaria en casa. La Secretaría de Salud sigue ejecutando su presupuesto, preparándose aceleradamente, pe-ro hasta ahora no habido decisiones adicionales respecto al presupuesto ya programado.



Pero se van a comprar equipos, como camas UCI, y otros elementos...



Estamos pendientes, y en el momento en el cual se necesite asignar, resignar partidas presupuestales, pues vamos a responder con eso.



¿Hay algún fondo para la emergencia?



El fondo es Bogotá solidaria en casa, ahí canalizamos recursos del presupuesto, recursos del Fondo de Riesgos de Emergencias del Distrito, los aportes del Gobierno Nacional para Familias en Acción, las donaciones, bien sean monetarias o en especie.



¿Con cuánta plata se abrió ese fondo?



Arrancó con $ 170.000 millones, eso es lo que ya comenzamos a desembolsar.

¿La pandemia puede afectar los desembolsos para los proyectos como el metro?



Una buena parte de los pagos del metro es contra vigencias futuras, particularmente a partir de 2023; entonces, eso no se vería afectado, y porque la compañía que va a construir la obra comenzaría a usar recursos propios.



Y otras obras como la troncal de la 68, que ya fue adjudicada…



En este momento tenemos que priorizar la cobertura social de Bogotá solidaria en casa, pero el tema de infraestructura es prioritario. Es una de las condiciones fundamentales para mejorar la productividad de la ciudad, mejorar la capacidad de generar ingresos, mejorar la movilidad de la población más pobre y vulnerable.



También debemos hacer un esfuerzo bien grande para apoyar el fondo para la estabilización tarifaria del sistema de transporte, porque están transitando menos buses de TransMilenio y hay unos flujos financieros que tienen que cumplirse, y eso es una plata adicional que debemos poner. Eso nos lleva a mirar otra vez el tema de los flujos ingresos-gastos de este año, en el marco fiscal de mediano plazo. A partir de ahí sabemos cuál es el espacio que tenemos.



¿Cuánto cuesta la nueva compensación?



Nos puede costar más de $100.000 millones.



Entonces están garantizados el metro, la 7.ª y el Regiotram…



La infraestructura sigue, es una parte fundamental para los logros de los objetivos de esta administración. Los Regiotram ni siquiera están comenzando y se van a empezar los estudios de la segunda línea del metro; hay parte que todavía es generar estudios y diseños, solo se llegaría a contratar al final del cuatrienio.



¿De cuáles programas o proyectos se puede echar mano si se necesita más plata para la emergencia?



Aún no le podría decir eso. Si esta única pandemia se acaba ahora, no pasaría nada más y podríamos acomodar y reacomodar los temas de liquidez en el resto del año, pero habría alguna reducción de impuestos, como en el ICA, y no sería tan grande como si esto se repitiera 2, 3 o 4 veces.



Estamos estudiando escenarios y, a partir de ahí, mirando cómo debemos actuar. En el fondo lo que está claro es que necesitamos una política fiscal apropiada para enfrentar la emergencia del coronavirus.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Las nuevas fechas para pago de impuestos

Las fechas de los impuestos en Bogotá fueron ampliadas, así:



Predial: 5 de junio con descuento del 10 % y 26 de junio sin descuento.



Vehículos: 3 de julio con descuento del 10 % y 24 de julio sin descuento.



ICA: 31 de julio declaración y pago del segundo y tercer bimestre del régimen común.

Se puede consultar y pagar por internet

Las personas que quieran pagar sus impuestos lo pueden hacer sin ir a la sede de algún banco.



Solo hay que ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital www.shd.gov.co .



Allí se encuentra la información sobre los impuestos de predial, vehículos e industria y comercio y otros. Se pueden generar los recibos de pago y pagar.



También se puede donar el 10 % que ahora será para atender la emergencia por el coronavirus.



En la página de la Secretaría de Hacienda también se pueden hacer donaciones al sistema 'Bogotá solidaria en casa', a través del cual se están atendiendo a las personas pobres y vulnerables con techo y alimentación.



El proyecto de la Alcaldía es, mediante este sistema, beneficiar por un lado a 350.000 personas y a otras 150.000 con las donaciones al sistema Bogotá solidaria en Casa, para un total de 500.000.​