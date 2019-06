Aplazan audiencia de sentencia en contra del ‘Monstruo de los Cerros'

Sonia Yineth Martínez Uribe tenía 24 años cuando cayó en manos de Fredy Armando Valencia Vargas, el hombre condenado por asesinar a 11 mujeres y enterrar sus cuerpos en los cerros orientales entre 2012 y 2014.



Este martes, el juez 30 del circuito penal decidió aplazar la audiencia de sentencia para el próximo 25 de junio debido a que la fiscal a cargo del caso, se encuentra incapacitada por problemas de salud y la persona que la reemplazó, no conocía las pruebas del caso a profundidad.

Han pasado dos años y un mes desde que un juez de Bogotá enviara a prisión al hombre que, por la forma y el lugar en donde asesino a sus víctimas, fue denominado el ‘Monstruo de los Cerros'. Pese a que en su momento, Fredy Valencia fue condenado a 36 años de cárcel, la Fiscalía apeló esta decisión al considerar que la pena era demasiado baja.



La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en la sala 414C del Complejo Judicial de Paloquemao. Al lugar, llegó el condenado junto a un hombre del INPEC. Posteriormente arribó el juez 30 del circuito penal, la fiscal (encargada) del caso, la defensa, un delegado de la Procuraduría y los familiares de Sonia Yineth y de Adriana Patricia Porras Cruz de 29 años, otra de las mujeres abusadas y asesinadas por Fredy Armando Valencia.



Antes de caer en el vicio de las drogas, Adriana Patricia cursaba tercer semestre Comercio Exterior y era madre de un niño de 6 años. Para su madre María Emma, es difícil comprender como su hija termino en la calle después de que “ella era una persona muy estudiosa, siempre recalcaba la educación que le habíamos dado”.



Transcurrieron cuatro años desde que Adriana Patricia fue reportada como desparecida el 5 de mayo de 2011, hasta la fecha en la que su cuerpo fue identificado en diciembre de 2015. Durante este periodo su madre movió cielo y tierra para encontrar a su hija. “Mi esperanza era verla volver a la casa”, afirma la madre. Su identificación se dio gracias a un tatuaje que años antes Adriana Patricia se había hecho en su brazo derecho y que Natalia Pinzón, su hermana menor, de inmediato reconoció.



Tampoco tiene certezas de cómo Adriana acabó en las garras de ‘Monstruo de los Cerros'. “No sabemos cómo termino con ese tipo, ella analizaba muchas las cosas antes de hacerlas”, sostiene la señora Emma.

Nubia Uribe repartió más de 1.500 volantes con el rostro Sonia Yineth Martínez Uribe durante febrero de 2015. Su hija, que apenas tenía 24 años, se encontraba desaparecida desde el 28 de diciembre de 2014 y con el apoyo de la Policía, recorrió las calles de Bogotá con la esperanza de volver a ver a la madre de su nieto.



Aquel 28, a vísperas del año nuevo, fue el último día que Nubia habló con su hija. “Esa noche Sonia me llamó y me dijo que tenía problemas. Yo le manifesté que se viniera para la casa, que yo le pagaba el taxi si no tenía plata para la buseta. Recuerdo que me dijo que si y antes de despedirse me dijo ‘mamita la quiero mucho’. Nunca más tuve noticias sobre ella”



Según Nubia, si hija cayó en las drogas cuando se fue a vivir con un hombre mayor que la maltrataba. “Ese tipo le pegaba todo el tiempo. A mí me tocó demandar al esposo, pero al rato mi hija iba y se las quitaba, estaba como cegada. Ella perdió su primer bebé a causa de los golpes”.



El 29 de noviembre de 2015, casi un año después de la desaparición de su hija, en los periódicos y noticieros de televisión, la noticia de un hombre que llevaba mujeres a los cerros y las asesinaba, la alerto de inmediato. "Cuando me enteré de la noticia, supe que Sonia estaba allá. En ese momento me fui para medicina legal y me practicaron una prueba de ADN. Me dieron los resultados el 4 de febrero de 2016 confirmando que era mi hija”, afirma Nubia.



Ese día finalizó su búsqueda, una exploración que la llevó a conocer ollas como el Bronx y San Bernardo, lugares en los que allegados aseguraban haberla visto. Nubia tampoco no entiende como su hija termino en las drogas, afirma que "ella cayó muy fácil, no alcanzó a durar dos años con el vicio, no sé qué consumió que se le lleva tan rápido”.



Por último, esta madre que pide justicia y una condena justa para Fredy Armando Valencia añade: “Ella era muy sonriente, era una persona muy linda, siempre estaba alegre así fuera un día difícil”.

El caso...

Según pudieron determinar las autoridades, el hombre que en ese momento rondaba los 36 años, tenía una rancho de tablas y latas desde hace seis años, en la zona boscosa comprendida entre la avenida Circunvalar y Monserrate a escasos metros de la calle 21.



Hasta ese punto, Valencia Vargas llevaba mujeres con la promesa de entregarles droga, un lugar para dormir y comida. Sin embargo, las intenciones del hombre no eran ni menos, buen intencionadas: su mayor interés era mantener relaciones sexuales con las mujeres.



“Cuando ellas se oponían le daba mal genio y lo que hacía era usar la fuerza bruta sobre ellas, las muertes eran por asfixia”, narró uno de los detectives de la Sijín a cargo de la investigación.

Audiencia aplazada

La audiencia de sentido de fallo quedó aplazada para el 25 de junio sobre el medio día. Ese día se determinará la nueva condena para 'El Monstruo de Monserrate', hombre que ya purga dos condenas, una por 18 años y otra por 36.

CAMILO ANDRÉS CASTILLO

En Twitter: @camiloandres894

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO