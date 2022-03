Angustia e incertidumbre. Eso es lo que siente la Liana Betancourt, madre de Laura Jimena Morales, la menor de 15 años que, en agosto de 2021, perdió la movilidad de las piernas luego de que un delincuente le disparara por robarle el celular en Bosa.



(Lea también: El duro testimonio de joven que perdió movilidad tras ser herida en atraco)

Este lunes, casi siete meses después del ataque, Liana y su hija vieron cómo, otra vez, la justicia aplazó la audiencia preparatoria contra Jhonny Iván Jiménez Victoria, el hombre capturado y señalado de haber cometido el crimen y hoy procesado por los delitos de tentativa de homicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas. La audiencia, inicialmente, estaba programada para el 25 de febrero; no obstante, ese día, la abogada del señalado agresor canceló. Por tanto, la cita quedó agendada para este lunes, 14 de marzo.



Pero, como denunció Betancourt ante este diario, la audiencia quedó tampoco se hizo.

“Volví hoy con mi abogada. Estábamos esperando el link para entrar y nada que lo enviaban...”, cuenta Betancourt y agrega que solo después de llamar a preguntar les indicaron que la audiencia no se iba a realizar. “Hoy no se realizarán audiencias, toda vez que la señora juez se encuentra en escrutinios. Se dejará constancia escrita”, fue la respuesta que dio el Juzgado 40 Penal de Circuito con Función de Conocimiento a la abogada de la familia.

(Para seguir leyendo: Las riñas escolares, cada vez más violentas en los entornos)

“Si sabían, ¿por qué no avisan? o ¿por qué programan justo un día después de elecciones? Si aplazan y aplazan, ¿cómo se va a hacer justicia? Van a terminar dejando al tipo libre por vencimiento de términos. Si fuera el caso del alguien con dinero ya habrían dado condena”, reclamó la madre.

(Además: ‘La muerte de un niño en un siniestro vial evidencia que el sistema falló’)

EL TIEMPO