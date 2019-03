Apartamenteros se movilizan en bicicleta

La comunidad del barrio Aures I, en la localidad de Suba, denunció que una banda de delincuentes está ingresando a sus viviendas, los amordazan y luego roban sus pertenencias.



En un video quedó registrado cuando tres delincuentes logran entrar a un apartamento. Los ladrones se movilizan en bicicleta, dos de ellos suben y realizan el robo, mientras uno espera en la puerta y vigila que no se acerque ninguna persona

La víctima de esta banda, habló con el sistema informativo de Citynoticias. “Me coge me mete nuevamente al cuarto, me coloca la cobija en la cara y me dicen que si nos les doy la plata, me van a dar cuchillo”. También, aseguró que los delincuentes revolcaron todo su apartamento, hurtaron sus electrodomésticos y su ropa.



La coordinadora de la seguridad del barrio, Carolina Barrero, pide más presencia de la Policía en la zona. “No nos muevan nuestro cuadrante porque si no da abasto para nosotros, mucho menos para cubrir 4 o 5 cuadrantes más”.

Andrés Nieto, experto en temas de seguridad de la Universidad Central, aseguró que “en lo que va del 2019 han ocurrido 1200 casos, eso quiere decir que 22 viviendas al día están siendo afectadas”, pero se ha presentado una disminución del 19 %, en relación con el mismo periodo del año pasado.



Kennedy, Suba, Fontibón, Engativá, Teusaquillo y Chapinero son las localidades donde más casos se registran. Nieto, también, afirmó cómo es el proceso logístico de los robos. “Identificación de horas donde queda sola (la casa). Los puntos ciegos de video vigilancia y hacen todo el recorrido para saber cómo está la vigilancia física, es decir, las empresas logísticas y poder atacar”.



Citynoticias