Apareció Yohana Aroca, la estudiante de la Distrital desaparecida

Yohana Aroca, la estudiante de la Universidad Distrital que había desaparecido el miércoles en la capital, ya está con su familia.



Así se lo confirmó a EL TIEMPO una amiga de Yohana quien, a esta hora, está en un hospital. Gloria Acevedo, la madre, le explicó a este diario que la joven tiene golpes en todo su cuerpo y está desorientada, con pocos recuerdos de lo que pasó durante su desaparición.

"Un señor me llamó hoy a las tres de la mañana. Me dijo que la había encontrado y que me la mandaba en un taxi. Yohana llegó y estaba toda golpeada. El único sitio que no le tocaron fue la cara. Me contó que le dijeron que ahí no la golpeaban 'porque tenía un rostro muy bonito'", relató Gloria.



Yohana es estudiante de Licenciatura en Educación Infantil de esta universidad pública y cursa segundo semestre. Llevaba varios años de relación con un hombre con quien tiene una hija de tres años. Su madre dice que fue un noviazgo "que nunca le gustó" y atravesado por la violencia."Él la tenía tan amenazada y asustada que ella lo denunció hace unos meses", agregó. La situación empeoró cuando Yohana decidió dejarlo y regresó a vivir con su mamá.

La última vez que se tuvo rastro de ella, hasta este lunes, fue el miércoles 27 de noviembre. En el relato, Gloria Acevedo explicó que Yohana iba a llevar al sobrino del hombre a donde sus exsuegros. "Él le dijo que si lo hacía, él no la dejaba regresar a la casa", agregó la mujer. Y, en efecto, la estudiante entregó al pequeño, pero nunca regresó a su casa.



"La familia de él me llamaba y me preguntaba por ella. Si ya sabía dónde estaba o no. En estos días hablé con el exnovio. Él solo me contestaba que seguramente estaría 'de farra' por ahí. Ayer me dijo que seguramente estaba de viaje y que 'pronto aparecería'", narró Gloria Acevedo.

¿Qué hacer si se es víctima de acoso o violencia de género?

Consulte la Ruta de Atención para mujer víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio en este link.

