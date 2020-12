Apareció María Paula Chávez, la menor desaparecida en Bogotá

¡Un alivio! María Paula Chávez Villamizar, la menor de 12 años que fue reportada como desaparecida por su familia este martes 15 de diciembre, ya está a salvo



Según confirmaron fuentes de la Policía, la menor llegó por sus propios medios al CAI del Samper Mendoza, en el centro de Bogotá. "Pide acompañamiento de la psicológa del colegio", aseguraron las autoridades.



La menor reside con su familia en Cedritos, en Usaquén. Muy lejos de donde apareció en la noche de este miércoles.

(Le puede interesar: Viaje al interior de las Manzanas de Cuidado en Bogotá)

Por su parte, la familia indicó que María Paula llegó vistiendo "ropa que no era de ella", pero sostuvo que estaba en buenas condiciones.



Ahora, resta completar el proceso respectivo para atender a la menor. "Muchas gracias a todas las personas que compartieron por redes sociales. De parte de la familia estamos muy agradecidos. Bendiciones a todos", comunicó uno de los miembros de la familia.



La menor fue noticia este miércoles después de que su familia alertara sobre su desaparición en la noche del martes. Según relató su padre, Jorge Hernán Chávez Camargo, la niña manifestó que quería comerse un helado y entonces sus padres decidieron ir a un Carulla de la zona a comprárselo. "Pero cuando regresamos ya no estaba en la casa", cuenta el padre.

(Además: Los mejores policías del año fueron elegidos por la ciudadanía)





El testimonio del guarda de seguridad del conjunto residencial donde vive la familia indicaba que la menor había salido minutos después de que sus padres salieran al Carulla.



Después de no saber de su paradero, los padres alertaron al colegio, a las autoridades y a los medios para recibir apoyo en su búsqueda.



Además del operativo de la Policía para encontrar a María Paula, amigos y familiares decidieron enviarle mensajes a través de medios masivos. Este era uno de ellos: "Quisiera enviarle un mensaje a María Paula: María, soy tu amiga Karelis; te amo. Deseo por sobre todas las cosas que estés bien. No nos importa con quién estés o las razones para salir solita de casa, solo nos importa saber que estés viva y sana, protegida, con techo y comida. Así mismo, si alguien está acompañando a la niña, por favor, háganos saber qué necesita. Aquí no importan juicios de ningún tipo, solo importa el bienestar de María Paula. Te amamos. Te enviamos nuestro amor y comprensión" .

(Para seguir leyendo: Estas son las cinco reglas de oro para fiestas de fin de año en Bogotá)

Noticia en desarrollo...

BOGOTÁ