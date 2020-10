Sano y salvo apareció joven perdido en Mosquera Cundinamarca

Según el gobernador de Cundinamarca Nicolás García el joven Kevin Santiago Molina desaparecido el pasado 30 de septiembre en el barrio Planadas de Mosquera fue encontrado sano y salvo por la Policía de Cundinamarca. "Mi agradecimiento a las autoridades y a todas las demás entidades que trabajaron y a los ciudadanos que ayudaron en la búsqueda de Kevin Santiago Molina, adolescente de 15 años, quien había desaparecido en Mosquera esta semana. Lo hemos encontrado sano y salvo".

Mi agradecimiento a @SecGobCundi, @PoliciaCmarca, a todas las demás entidades que trabajaron y a los ciudadanos que ayudaron en la búsqueda de Kevin Santiago Molina, adolescente de 15 años, quien había desaparecido en Mosquera esta semana. Lo hemos encontrado sano y salvo. — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) October 6, 2020

Aunque todavía no hay detalles por parte de la Policía de Cundinamarca se pudo establecer que el adolescente fue encontrado en Viotá (Cundinamarca) y se evalúa si fue víctima de alguna sustancia pues no se acuerda de nada. Al parecer solo ha dicho que se subió a un bus y que no tiene más detalles de lo que pasó.

Diana Patricia Molina Zapata no ha tenido vida desde que su hijo desapareció sin dejar rastro . Llevaba cinco días sin dormir, sin comer; la zozobra la sumió en la tristeza.

Ella contó que le había que visitara a su tío, algo así como una especie de encargo. Salió de la calle 7.ª n.º 11-22 a la calle 8.ª n.º 13-27, en el barrio Planadas en el municipio de Mosquera, a eso de las 7 de la noche. “Yo estaba trabajando en una empresa de logística y ese día tenía turno de noche”, contó Diana.



Pero al llegar a su casa, esta mujer quedó fría cuando su hija le dijo que su hermano no había regresado durante toda la noche. Inmediatamente ella y su familia se activaron y lo habían buscado por cada rincón, en hospitales, en Medicina Legal, en estaciones de policía, pero hasta hoy tuvo noticias de su paradero.

La mujer entró en tal desespero organizó una protesta en la calle 13, sentido occidente-oriente, entrando a Bogotá, cerca del río Bogotá. “Queremos que nos escuchen, queremos que nos escuchen. Kevin, Kevin, Kevin. Se pierde un niño y nadie hace nada”, era el ruego del grupo de personas que la acompañaron mientras movían carteleras y hacían sonar pitos.

Otras noticias relacionadas:

La madre que bloqueó una vía para encontrar a su hijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com