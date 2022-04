La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer ayer que, en un acto de solidaridad y honestidad, un ciudadano entregó un dinero que encontró en la localidad de Usaquén, por lo que se buscaba a quien lo había perdido.

El mayor Jeisson Javier Cubides, comandante de la estación de Policía de Usaquén, hizo un llamado para que el verdadero dueño se acercara a las instalaciones de la Estación de esa localidad y lo reclamara.

"Se acercó a la Estación de Policía de Usaquén un ciudadano que de manera voluntaria decidió entregar un dinero que se había encontrado en la localidad. Agradecemos a medios de comunicación y ciudadanos difundir ampliamente esta noticia con el fin de encontrar la persona afectada y devolver estos recursos, de igual manera nos abstenemos de dar información de manera específica sobre el lugar, la hora, el día o el monto del dinero con el fin de que no sea reclamada por una persona a la cual no le pertenezca", manifestó el oficial.

Luego de alertar sobre la situación en varios medios de comunicación apareció el dueño real de un millonario paquete de dinero. La pérdida ocurrió muy cerca del centro comercial Unicentro, en la localidad de Usaquén.



El dinero le pertenecía a un comerciante, quien narró que el paquete se le cayó cuando se subía a un carro. El propietario de la gruesa suma les dijo a las autoridades que creyó que el dinero se le había quedado en la casa y que al no encontrarlo lo dio por perdido.



"La plata no era de nosotros. Así que cuando la encontramos esperamos a ver si alguien la buscaba pero como no llegó nadie, pensamos cómo hacíamos para devolverlo. La idea era apoyarse en la Policía para llegar con el dueño", dijo el ciudadano honesto.

