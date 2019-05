Apareció Joseph, el niño que estaba desaparecido hace una semana

Las autoridades encontraron en Villa Nueva, Casanare, a Joseph Alexander, el hijo de la mujer que fue asesinada la semana pasada en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El menor de cuatro años estaba desaparecido desde el 21 de mayo y fue hallado en compañía de su padre, principal sospechoso del crimen.

La familia de la madre de Joseph lo estuvo buscando durante una semana. Este lunes recibieron una llamada de las autoridades, quienes les dieron la buena noticia: el niño apareció. Ellos actualmente viven en Ciudad Bolívar y esperan que el menor llegue en las próximas horas. Además, exigen a los tribunales una condena ejemplar para el padre del menor.

"Me llama el Superintendente de Villanueva Casanare. Me dijo que lo agarraron y que la familia entregó el niño al Bienestar Familiar. Por ahora esperamos que lo traigan y le apliquen la máxima justicia para que el asesinato de mi hija no quede impune", explicó Jorge Hernández, abuelo de Joseph.

Jessica Hernández, hermana de la mujer asesinada, hizo un llamado a las entidades competentes para que le presten mayor atención a las denuncias de las mujeres maltratadas y así evitar otros casos como este.



Por ahora se sabe que Joseph está bajo custodia de las autoridades y será entregado a su familia en las próximas horas. Su padre fue capturado.



Noticia en desarrollo...



REDACCIÓN BOGOTÁ *Con información de Citynoticias.

Twitter: @BogotaET

redacciónbogota@eltiempo.com