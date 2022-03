Apareció Alicia Centeno, la menor de 17 años que había desaparecido el 16 de marzo en el barrio Galicia, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.



Según le confirmó su familia a EL TIEMPO, la adolescente apareció en buen estado de salud. "Está bien. Y en este momento estamos con el CTI", indicó su hermana, Alejandra Centeno.



¿Qué había ocurrido?

"El miércoles 16, a las 2:30 p.m., ella estaba con mi mamá en el negocio. Mi papá fue a descansar un momentico; y la niña le dijo 'mami, voy a ir a la tienda'. Salió y no sabemos más de ella", contó su hermana este domingo, cuando aún no se sabía nada de Alicia.



Cámaras de seguridad del sector habían revelado que, a pocos metros, la menor se encontró con un hombre. "Vemos que la llama un tipo y se la lleva. Pero no volvimos a saber nada de ella", agregó Jaime Centeno, familiar de la menor.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Miguel Porras, periodista de City Tv y Ana Puentes, periodista de EL TIEMPO.