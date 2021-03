Concejal alerta por aparición de carteles xenófobos en Bogotá

"Estas venecas nos están matando, no des limosna, comida, ni ropa. No arriendes, ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes", es el crudo mensaje que se lee en uno de los carteles que han venido apareciendo en algunos sectores de Bogotá.

La denuncia la hizo pública en redes sociales la concejal Heidy Sánchez Barreto de la coalición Colombia Humana - Unión Patriótica a través de sus redes sociales. "Estas son las repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López y sus discursos de odio. Esos afiches están siendo pegados en Américas Occidental, cerca al estadio de Techo en Kennedy. La alcaldesa está poniendo en riesgo a la población migrante".

#Atención | Estas son las repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López y sus discursos de odio. Esos afiches están siendo pegados en Américas Occidental, cerca al estadio de Techo en Kennedy. La alcaldesa está poniendo en riesgo a la población migrante. pic.twitter.com/E7ZrKLB04C — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) March 17, 2021

La cabildante se refiere a algunas frases dichas por la alcaldesa de Bogotá Claudia López en la que dice que los extranjeros "No se pueden aprovechar de la solidaridad de Colombia. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto las políticas del Gobierno Nacional pero los Colombianos necesitan garantías".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com