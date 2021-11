Policía reveló nuevas pruebas en el caso de la primera línea

Luego de que el pasado 29 de octubre la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cinco presuntos miembros de la llamada primera línea, este lunes, el general Eliécer Camacho, durante una rueda de prensa con el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, reveló una serie de pruebas que vinculan a los capturados directamente con los delitos de vandalismo y terrorismo durante las protestas sociales que se registraron en la capital entre julio y agosto de este año.

Hay que recordar que entre los acusados se encuentran Valentina Díaz (alias Maura), Jonatan Cortés (alias Z11), Karina Cepeda (alias Karo), Andrés Rodríguez (alias el Gato) y Julián Moreno (alias el Flaco). Dentro de las interceptaciones publicadas por la Mebog se puede observar cómo los presuntos sindicados intercambian ubicaciones y detalles de las actuaciones ilegales.



Por otro lado, las autoridades también revelaron una serie de videos que permiten evidenciar cómo presuntamente alias Z11 y alias el Gato vandalizan medios de transporte, andenes, arremeten contra miembros de la Fuerza Pública e intimidan a civiles que no participan en las manifestaciones.

Entre otros detalles que vinculan a los acusados con los desmanes y la crisis de seguridad que atraviesan localidades como Suba y Usme, el general Camacho presentó una prueba clave donde uno de los sindicados amenaza con golpear a los menores que se disfrazaran de policías la noche de Halloween y detalló tres hechos claves en medio de la investigación adelantada.

En primer lugar, hace referencia a los hechos ocurridos la noche del pasado 31 de julio, cuando dos auxiliares de policía, en estado de indefensión, fueron agredidos por miembros de la primera línea.

El segundo hecho clave dentro de las pruebas aportadas tiene lugar el 12 de julio, cuando fue incinerado un vehículo de la Policía donde se transportaba un agente . Y, finalmente, el 7 de agosto, la quema de un bus de servicio público cerca del humedal Juan Amarillo.

Pese a que la Mebog en su momento aportó dicho material probatorio en el proceso de investigación, el juez 28 de control de garantías del circuito de Bogotá aplicó la pena con medida de aseguramiento domiciliaria; sin embargo, la Fiscalía, luego de conocer el nuevo material probatorio, anunció que apelará la decisión en segunda instancia y solicitará medida de aseguramiento intramural para los cinco acusados. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad investigará quién financia a este grupo.

Frente a este tema, el general Camacho dijo que “para quienes creen que la operación Himalaya era un montaje y que los jóvenes capturados estaban reclamando sus derechos y que solo realizaban una actividad legal de protestas, es completamente falso. Estos jóvenes realizaban sus actividades delictivas principalmente en Suba”.

Así mismo se da a conocer la operación 'Himalaya' en donde se logró la captura de cinco sujetos, integrantes de la denominada Primera Línea, entre ellos su cabecilla alias 'Gato o Guerrillero'. #BogotáZonaSegura

Por su lado, la defensa de Valentina Díaz argumentó que entre las pruebas aportadas por la Policía Metropolitana y la Fiscalía no es posible evidenciar los elementos que constituyen el delito de terrorismo, “pues no hay hechos que acrediten incitación a la zozobra o temor social”. También, dijo el abogado, “la presencia de los acusados en el lugar de los hechos no los hace culpables de los desmanes y disturbios presentados”.