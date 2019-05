Aparece nuevo testigo clave en caso de la porrista de Millonarios

En agosto de 2018 la Fiscalía presentó al que era, según el ente acusador, el testigo clave en el caso de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, asesinada el sábado 30 de noviembre del 2015.



En su testimonio, este hombre manifestó que presenció el asesinato ya que después de tomarse unas cervezas cerca al parque donde ocurrieron los hechos se dirigió a un caño desde donde, supuestamente, vio cómo Hugo Alexánder Zabaleta, el presunto homicida, atacó a Ovalle.

Pese a que el juez decidió enviar a prisión a Zabaleta por estos hechos, la defensa del acusado dejó un manto de duda sobre la versión del testigo estrella de la Fiscalía. Entre otras razones, manifestó que no podía tenerse en cuenta el testimonio de una persona en estado de embriaguez, ya que él mismo dijo que se había tomado 12 cervezas.

En la audiencia de imputación de cargos, el abogado defensor agregó que lo dicho por este hombre sobre la altura del agresor difería de lo expuesto por los otros tres testigos.

Luisa Fernanda Ovalle tenía, en el momento de su homicidio, 18 años. Era estudiante de Ciencias Políticas y porrista. Foto: Cortesía

Sin embargo, las acusaciones en contra de Zabaleta tomaron solidez después de que un nuevo testigo acudió a la Policía para declarar lo que vio la noche en la que asesinaron a la porrista de Millonarios. Este hombre era empleado de una panadería ubicada cerca al parque donde atacaron a Ovalle y, según manifestó en declaración juramentada en una audiencia celebrada en los juzgados de Paloquemao este jueves 9 de mayo, esa noche vio al hoy imputado.



La Policía le pagó 10 millones de pesos de recompensa a este hombre por la información que suministró y que ratifica lo dicho por el primer testigo. Esta persona además afirmó que el padre de Zabaleta lo llamó para tratar de comprar su silencio. “Un día un señor me llamó y dijo que era el papá del muchacho que está en la cárcel y que si yo no venía a Paloquemao me daba 10 millones de pesos”, señaló el hombre.



El nuevo testigo estrella, con el que se espera destrabar por fin este caso, dijo que decidió hablar porque un día vio en un medio de comunicación a la madre de Luisa Fernanda llorando y pidiendo que este caso no quede en la impunidad.



