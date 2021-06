Adulto de 95 apareció sano y salvo en Bogotá

Familiares de Germán Rocha, un adulto mayor de 95 años, ya están más tranquilos tras conocer el paradero del hombre, quien había desaparecido en la mañana de hoy, 9 de junio, cuando salió de su casa a la clínica Nueva EPS del barrio Restrepo, de la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá.

En horas de la noche, la nieta de Germán reportó que el hombre había tomado un taxi tras perderse y se dirigió a Country Sur, barrio donde tiene arrendado un local. En un hecho de confusió, recorrió la calle 27 sur, cerca al barrio, debido a que estaba confundido puesto que el adulto mayor tiene problemas de memoria.



Una señora lo identificó, lo cuidó y alertó a sus familiares, quienes lo habían visto por última vez a eso de las 7 a.m., en los alrededores de las instalaciones de la EPS.



De acuerdo a la publicación que alerta su desaparición, al no poder ingresar a la EPS, el adulto se marchó del lugar y no se había comunicado con sus familiares. Se encuentra en buen estado de salud, aunque cansado debido a que caminó durante largas horas, según cuenta su nieta



REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO.

