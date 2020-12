Ocho días de aislamiento voluntario para celebrar Navidad en Bogotá

Bogotá tendrá normas especiales para lo que queda de diciembre para garantizar una celebración de Navidad y Año Nuevo que no afecte en gran medida los indicadores de coronavirus.



Los anuncios específicos los hizo la alcaldesa Claudia López en la tarde de este martes.

(Le puede interesar: Conmoción por asesinato de pasajero tras asalto en bus del SITP)

Al 15 de diciembre, Bogotá tiene 22.990 casos activos de covid-19 y un total de 8.944 personas fallecidas. Además, la ocupación de camas UCI destinadas para covid está en el 55,9 % y, en general, la ocupación UCI de Bogotá es del 73,2 %.

(Además: 'Es ruin que lo hayan matado así': familia de asesinado en bus de SITP)

"Hoy tenemos la ciudad casi a un 90 % de movimiento", advirtió López en los primeros minutos de sus anuncios.



Además, aclaró que la razón de las recomendaciones para diciembre es la protección de las familias. "No creemos que tengamos riesgo de colapso del sistema hospitalario. Pero tenemos que cuidar que la velocidad de contagio no se dispare", sostuvo.

Medidas para diciembre

Viene aislamiento voluntario individual

Por el decreto 276 de 2020 se decretará un aislamiento selectivo voluntario individual de 8 días para aquellas personas que quieran celebrar la Navidad de manera presencial.



Según Claudia López, ese aislamiento debería comenzar este mismo miércoles. Será de carácter voluntario y será una recomendación: "No le vamos a poner un policía al lado, no le estamos imponiendo restricciones. Pero es nuestra obligación dar recomendaciones concretas", manifestó López y calificó este diciembre como un ejercicio de cultura ciudadana.



"Quien no tenga síntomas, pero tiene pensado verse con su familia en una reunión familiar de menos de 10 personas debe aislarse a partir de mañana. Lo más probable es que en esos 8 días no desarrolle síntomas", explicó López y advirtió, "pero si en estos ocho días tiene síntomas, debe celebrar de manera virtual".



En ningún caso podrá celebrar de manera presencial una personas con síntomas de covid-19. Tampoco se podrán hacer grupos familiares de celebración que superen las 10 personas.

(Lea: ¿Qué tan expuestos estamos al contagio en una fiesta familiar?)

Restricciones a venta de bebidas embriagantes

En cumplimiento a lo pedido por el Gobierno Nacional, no se venderá licor en restaurantes y gastrobares después de las 10 p. m. No significa que dejen de operar a las 10 p. m.: solo implica que, a partir de esa hora, no se podrá vender licor.



Los establecimientos que incumplan podrán ser sancionados con multas económicas y con suspensión temporal hasta por días. Esto porque la ocupación general UCI ya superó el 70 %.

Hacer novenas virtuales

"Les rogamos a los ciudadanos hacer la novena virtual para guardar ese cupo epidemiológico para quienes quieran celebrar de manera presencial el 24 y el 31 de diciembre", solicitó la alcaldesa.



Además, recordó que estos encuentros son de riesgo al ocurrir en espacios cerrados.

Plan A: Reuniones virtuales - Plan B: Reuniones presenciales con reglas

En principio, la Alcaldía de Bogotá pide que se prioricen las celebraciones virtuales. Sin embargo, en caso de que las haya presenciales, hay una serie de recomendaciones.



"En ningún caso debe haber reuniones familiares de más de 10 personas ni de personas por fuera del círculo familiar", indicó López.



Si usted detecta que un vecino incumple esta norma y celebra de manera masiva, puede reportarlo al 123.



Las encuestas hechas por la Alcaldía indican que 23 % de la población capitalina tiene intención de reunirse con su familia de manera presencial.

(Siga leyendo: ¿Cómo cuidarse del coronavirus durante la temporada navideña?)

Para centros comerciales

"A los centros comerciales y zonas comerciales informales les pido no relajar las medidas. Les ruego controlar el aforo y que todas las personas lleven el tapabocas bien puesto", solicitó la alcaldesa de Bogotá.

¿Puedo salir a celebrar de Bogotá?

Según las encuestas, 22 % de los ciudadanos tiene intención de viajar fuera de Bogotá para celebrar.



En general, está permitido salir y entrar de Bogotá libremente este mes. Pero hay recomendaciones:



- Ir con ventanas abiertas y buena ventilación.



- Los pasajeros deben usar tapabocas en todo momento.



- Evitar cantar o hablar mucho durante el viaje. En los 'aerosoles' se transmite el virus.

Seguirá el pico y placa

La alcaldesa de Bogotá confirmó que el pico y placa continuará en Bogotá y que, al momento, no se ha considerado levantarlo.

Se suspenden procedimientos quirúrgicos no indispensables

A partir de hoy y hasta el 15 de enero de 2021 se suspenden los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad no urgentes. También se suspenden procedimientos que requieran hospitalización.



Esto para reducir la presión sobre el personal de salud y sobre los hospitales.

El 26 de diciembre se evaluarán las medidas y se decidirá si habrá ajustes.

(Le interesa: Así será el pico y placa en Bogotá para diciembre)

BOGOTÁ