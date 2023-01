Tras los bloqueos que se presentaron en la noche del lunes y la madrugada del martes en la capital del país, los cuales fueron protagonizados por conductores que trabajan con aplicaciones, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, señaló que en horas de la mañana se realizará una mesa de diálogo con líderes del gremio y representantes del Ministerio del Interior.



(Lea: Anuncian mesa de diálogo entre conductores de 'apps' y Mininterior tras bloqueos)

"Personalmente me comuniqué con el Ministerio del Interior y con el viceministro Gustavo García quien nos ha confirmado que va a haber una mesa de diálogo en la mañana entre el Gobierno nacional y los representantes de las aplicaciones, esto, producto de unos anuncios sobre un proyecto que puede afectar el funcionamiento de las aplicaciones", dijo el funcionario.



Agregó que desde la alcaldía de Bogotá y sus diferentes entidades seguirán proporcionando todas las garantías de seguridad y convivencia a los conductores.

Invitamos a los representantes del gremio de las aplicaciones a asistir a la mesa de diálogo que ha abierto @MinInterior en horas de la mañana para hablar sobre el borrador del proyecto de ley.



Con diálogo se pueden tramitar todas las controversias legítimas.



Cuidemos Bogotá pic.twitter.com/SCjD8SPDbN — Felipe Jiménez Ángel 👍 (@felipeangell) January 31, 2023

Por su parte, José Daniel López, director ejecutivo de la agremiación Alianza In, confirmó en su cuenta de Twitter que el encuentro se realizará este miércoles con presencia del Ministerio de Transporte. "Acordamos reunirnos mañana, junto a representantes de los conductores que usan plataformas. Esperamos encontrar una solución", dijo.



La alcaldesa Claudia López señaló que "Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del gobierno nacional termine en zozobra y bloqueo".

Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del gobierno nacional termine en zozobra y bloqueo.

Me acaba de informar el @MinistroReyes que @MinTransporteCo y la Superintendencia de Transporte harán mesas de diálogo con conductores de Apps así como las tienen con taxistas. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 31, 2023

Paola Palacios, una conductora que trabaja con aplicaciones, confirmó el encuentro, pero señaló que aún no les han confirmado la hora para dicho encuentro.



"Estamos esperando noticias desde el ministerio para ver cuándo nos podemos sentar a hablar de la situación. Somos más de 100.000 familias que dependemos de esto", aseguró.



La mujer señaló que espera que, así como ocurre con otros actores viales, a ellos también se les permita dar a conocer sus inquietudes.

¿Qué dice el borrador?

Los conductores se tomaron las vías de la capital debido a que existe un borrador de proyecto de ley de régimen sancionatorio que afectaría las plataformas de movilidad.



De acuerdo con José Daniel López, director ejecutivo de la agremiación Alianza In, la Supertransporte dejaría a más de 100.000 personas sin ingresos, pues sacaría a todas las aplicaciones. De hecho, las multas por usar las plataformas serían millonarias.



"El proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de 10 millones de pesos para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros", aseguró López.



Por ahora la Supertransporte no se ha referido al documento, no obstante, desde el MinTransporte indicaron que su tarea es velar "porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios, garantizando seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la Ley".



"Por eso, en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización del transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra", agregó la cartera.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Con información de Camilo Romero de Arriba Bogotá.

Más noticias