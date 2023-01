El próximo 27 de enero se realizará la audiencia preparatoria contra Mauricio Bernal Marcucci, representante legal del consorcio CGR, en el marco de una denuncia penal presentada por la alcaldía de Bogotá ante la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental con circunstancias de agravación y daño a los recursos naturales.

A Bernal Marcucci, una fiscal especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos le imputó cargos en octubre de 2020. Esta audiencia es el paso que antecede al juicio oral.



"Ese daño ambiental se deriva del daño patrimonial causado por CGR que se ha quedado con más de $142.000 millones que hemos pagado los bogotanos por la planta de lixiviados, pero que nunca construyó. Confiamos en que la justicia le haga pagar a CGR el daño patrimonial y ambiental", dijo la mandataria, quien celebró la noticia.

Agradecemos al Fiscal Barbosa la defensa de los recursos de los bogotanos que solicitamos💪@FiscaliaCol imputó cargos al operador del Relleno Doña Juana-CGR por daño ambiental y contaminación causado por no hacer la planta de lixiviados que ya pagamos. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 23, 2023

"La @Uaesp y @Bogota seguiremos cuidando los recursos públicos de los bogotanos como sagrados que son y defendiendo a la ciudadanía de todo abuso y corrupción que encontremos, como lo estamos haciendo en el relleno Doña Juana, la recolección de basuras y el manejo de cementerios", agregó la mandataria.

¿Por qué la denuncia?

De acuerdo con Claudia López, el operador del relleno no ha cumplido con todos los factores del tratamiento de lixiviados, pero sí estaría cobrando por ese servicio. La mandataria aseguró en julio del año pasado, cuando se interpuso la demanda, que los parámetros de cumplimiento del tratamiento nunca han sido superiores al 58 por ciento.



De hecho, esta fue una de las órdenes que ya un primer tribunal de arbitramento había dado en 2018. En esa ocasión CGR fue sancionado y obligado a pagar 2.172 millones de pesos a la UAESP y realizar una serie de inversiones por el orden de los 150.000 millones de pesos, entre ellos construir una planta de tratamiento de lixiviados.



"CGR no ha realizado la optimización del STL y tampoco ha efectuado los aportes adicionales para este propósito, lo que ha generado, además de un incumplimiento del contrato, que se realicen vertimientos al río Tunjuelo que no cumplen con las condiciones y parámetros ambientales exigidas en las normas técnicas, arrojando lixiviados sin el debido tratamiento al río", dice un aparte del documento que la alcaldía presentó ante la Fiscalía General.



Ya el Distrito enfrenta una billonaria demanda del operador Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) ante un tribunal de arbitramento porque culpa al Distrito de no haber podido contar con los recursos suficientes, vía tarifa, para adelantar las actividades que le ordenó el laudo arbitral de 2018. Por eso pretende ahora que la ciudad le pague cerca de un billón de pesos en un nuevo tribunal de arbitramento.



De igual manera, presentó un memorial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por un posible desacato a la sentencia del río Bogotá con el decreto 555 de 2021 mediante el cual se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022 - 2035, que se encuentra suspendido provisionalmente desde el pasado 14 de junio por orden de Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Bogotá.



Con dicho recurso el operador busca que se suspenda de manera provisional el artículo 192 de la norma, que establece, entre otras cosas, que el predio Doña Juana, que cubre un área de 695 hectáreas, dentro de las cuales está el terreno de 77 hectáreas entregado en 2010 en concesión para la disposición de basuras mediante el modelo de relleno sanitario (enterramiento en celdas) y el tratamiento de lixiviados, se convierte en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías para el manejo de los residuos sólidos.

