"Tenía necesidad de tener el móvil cerca. Tenía ansiedad si estaba lejos. Me tranquilizaba solo con tenerlo cerca". "He tenido más ansiedad que cuando intento dejar de fumar". "Ver a todo el mundo con el móvil en el transporte público me creaba necesidad de usarlo" y "Leí un libro por primera vez en seis años”.

Estas últimas fueron algunas de las reacciones que obtuvo La Universidad de Málaga en España ante de revelar un estudio para entender qué pasa en la mente de los jóvenes cuando se quedan una semana sin su teléfono celular. Analizó las reacciones de 97 jóvenes, de entre 15 y 24 años, quienes se quedaron una semana sin su dispositivo.

El análisis liderado por el profesor Bernardo Gómez, tenía el objetivo de conocer las reacciones de las personas cuando no tienen acceso a la información, por ejemplo, de las redes sociales, que es, en la mayoría de las ocasiones, la única manera por la que se relacionan con el exterior.



Previo a la semana sin celular, se conoció que los jóvenes que participaron en el experimento usan su teléfono poco más de cinco horas diarias y que las redes sociales que más visitan son WhatsApp, Instagram y TikTok.

Cuando se los quitaron las reacciones de las personas analizadas fueron variadas pues mientras que algunos aseveraron que sintieron ansiedad por no llevar el dispositivo, otros expresaron que tuvieron una sensación de liberación.



Durante la semana del experimento, que fue cuando les regresaron los teléfonos, los tiempos de uso regresaron a las cinco horas diarias; sin embargo, muchos de los voluntarios reconocieron que los celulares provocan que pasen menos tiempo con sus familiares. "Cuando estoy en mi casa, después de cenar, me voy a mi cuarto a ver TikTok y al no tener móvil he hecho más vida en familia", mencionó un joven.

La segunda fase de experimento

El estudio también buscaba analizar las fuentes que los jóvenes utilizan para informarse y qué percepción tiene de los medios tradicionales como la televisión, la radio y el periódico.



Pedro Farías, uno de los investigadores que diseñaron el experimento comentó al diario El País: "Nos movió a arrancar la investigación una fuerte preocupación: los datos nos dicen que los jóvenes acuden a fuentes oscuras para informarse, a actores ajenos a la profesión periodística, la sociedad del futuro se contenta con esa banalización del contenido".



El experimento continuará durante el 2023, periodo en el que se preguntará a cerca de 9,000 jóvenes cómo es que creen en la información que reciben y qué factores hacen que la compartan.

