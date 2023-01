Como cada año, durante las festividades de diciembre, las riñas se convierten en uno de los motivos más frecuentes de llamada a las autoridades. De acuerdo con los reportes históricos de la Secretaría de Seguridad, tanto en Navidad, Año Nuevo como en el puente de Reyes, que se celebrará el próximo fin de semana, cerca del 60 por ciento de las llamadas a las líneas de emergencia corresponden a una riña.

Pero lo preocupante es que, al contrastar estos datos con los recopilados por el Instituto de Medicina Legal, 12 por ciento de los 921 homicidios dolosos en el año han sido producto de la confrontación de este tipo.



Pese a que las confrontaciones entre personas por motivos simples enciende las alarmas por su potencial fuerza para desencadenar situaciones de seguridad mucho más graves, lo cierto es que la capital cerró el año con una reducción de 9,2 por ciento en ese ítem comparado con el periodo de enero-diciembre de 2021.



No obstante, si se comparan los datos solo de noviembre de los dos años, que son los últimos calculados disponibles, se presentó un crecimiento de 2,9 por ciento. Siendo la temporada de fin de año de 2022 un poco más violenta en este sentido que la del año anterior.

Homicidios y riñas

Para poder analizar la relación entre muertes violentas en la ciudad y los homicidios durante las festividades del 24, 25 y 31 de diciembre y el 1.º de enero, hay que hacer un promedio del comportamiento delictivo durante los últimos 10 años.



Según Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, cada día en la capital, en una fecha que no está relacionada con eventos de fin de año, se pueden llegar a cometer hasta tres muertes violentas; no obstante, explicó Nieto, cuando se trata de diciembre este conteo puede llegar a los seis.



Ahora, cuando se trata de la tipificación y se habla de otros meses que no son diciembre; de cada 10 muertes cuatro están relacionadas con sicariato y el resto con riñas. Sin embargo, en la temporada decembrina esto cambia y, de cada 10 muertes en Bogotá, siete pueden ser por motivo de riña.

¿Cuáles son las causas?

Entre las razones expuestas por los expertos para explicar el aumento del fenómeno en la ciudad durante esta temporada se encuentran el alto consumo de alcohol, el ajetreo en la rutina de la ciudad, la disminución de las horas de sueño y el tener que compartir espacios pequeños con desconocidos producto de las aglomeraciones.



Para Francisco Alvarado, experto en psicología social y comportamental de la Universidad Nacional, el eje central en el aumento de los casos de intolerancia y riñas está enmarcado en “una serie de detonantes como el estrés, la frustración y la impotencia, que disminuyen notablemente los niveles de tolerancia, la racionalidad y nos impiden comportamos más amablemente”.



Sin embargo, el experto advirtió que uno de los grandes motivos de las cifras que vemos hoy está relacionado con una normalización de la violencia como respuesta y solución a los problemas.



“Aunque en nuestra cultura la violencia siempre ha tenido esas características, puede ser que este incremento obedezca más a una seguidilla de denuncias, lo que quiere decir que se han ampliado los canales y la gente siente más la presencia de las autoridades”, señala Alvarado.

Por otro lado, Nieto explicó que durante los últimos 10 años, en la ciudad las riñas han sido las protagonistas en fechas especiales como el Día de la Madre, el Día del Niño, Amor y Amistad y las celebraciones decembrinas. Y advierte que esta tendencia se ha replicado en la cotidianidad, especialmente entre viernes y domingo, cuando se registran las cifras más altas en la noche y la madrugada.



“El alcohol, en cerca del 66 por ciento de los casos, es el desencadenante, pero lo más preocupante es que cuando las autoridades van a atender el caso, los involucrados generalmente tienen alguna relación de consanguinidad, política o comunitaria”, agregó.



Ahora, coincide Nieto en que este tema no es nuevo y que lo que se está viendo en términos de seguridad es una respuesta al final de la pandemia, cuando los individuos deben volver a adaptarse a las dinámicas de la sociedad en libertad.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

