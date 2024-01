¿Hay posibilidad de que Anla y concesionario revisen licencia para Autonorte de Bogotá?

En medio de la discusión sobre el archivo del trámite de la licencia ambiental para la ampliación de la autopista Norte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) abrió ayer la puerta para que en mesas de trabajo se resuelvan las dudas técnicas sobre el estudio presentado por el concesionario.



La iniciativa de ampliación de la autopista Norte, más conocida como Accesos Norte 2, fue contratada en marzo de 2022 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la firma Estructura Plural Ruta Norte.



Este proyecto implica la ampliación de la Autonorte a seis carriles, incluido uno para TransMilenio, entre las calles 191 y 245.



Ana María Llorente, subdirectora de evaluación de la Anla y quien estuvo al frente del equipo que tomó la decisión de archivar la solicitud, le dijo a EL TIEMPO que esa opción está sobre la mesa.



“La invitación, la reitero, es hacer unas mesas técnicas para abordar cuáles fueron los vacíos más importantes y poder consolidar y armonizar las obras que están contempladas y cómo se ven plasmadas en el estudio de impacto ambiental, asegurando que se proteja la estructura ecológica principal, que fue una de nuestras mayores preocupaciones por los estudios deficientes que nos presentaron”, dijo.



La funcionaria indicó también que esas mesas serían después de que se resuelva el recurso que anunció la concesión y que esperaba sentarse “a la mayor brevedad” con ellos y las entidades que intervinieron en el proceso, que en su momento conceptuaron de manera negativa, tal es el caso del fideicomiso Lagos de Torca, el Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Planeación.



En esas mesas, de concretarse, se trabajarían básicamente las preocupaciones fundamentales de la Anla frente a si la propuesta de construir box culvert en el paso por los humedales Torca y Guaymaral garantiza la conectividad hídrica y de biofauna entre los espejos de agua, así como la garantía de que las obras no van a afectar la red matriz de acueducto Tibitoc-Casa Blanca.



En todo caso, esta alternativa que se está abriendo puede tomar al menos 7 meses para que haya una decisión definitiva sobre la licencia al proyecto en el corredor vial.



Ese es el caso del proyecto del Regiotram de Occidente luego de que la Anla archivara el trámite de la licencia ambiental y la Empresa Férrea Regional volviera a presentar la solicitud. Hoy, esa licencia está en una nueva evaluación por parte de la autoridad ambiental.



El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el trámite de licenciamiento de ampliación, presentó deficiencias. Foto: Archivo particular

Según la Anla, en total le hizo 39 requerimientos a la concesión vial, pero solo se subsanaron 14. Los otros 25 fueron incumplidos y ahí están los cuatro puntos que preocupan a la autoridad ambiental.



“Los cuatro puntos están fundamentalmente relacionados con modelaciones hidráulicas imprecisas, la ausencia de análisis de conectividad de las especies de humedal y, en general, una ausencia e incertidumbre grande respecto de si las obras que se están planteando van a tener la capacidad de mantener la conectividad hidráulica y ecológica entre estos dos ecosistemas”, precisó Llorente.



Ante la posibilidad de que se instalen mesas de trabajo, Juan Manuel Mariño, gerente de la concesión Estructura Plural Norte, se mostró de acuerdo, pero que estas sean parte del recurso contra la decisión. “Las mesas deberían ser previas para que no gastemos el recurso de reposición”, dijo.



Agregó que la concesión le quiere apostar "a que la Anla, en el marco de ese trámite, nos ayude a revisar esto rápidamente y, ojalá, se pronunciara"



Cabe recordar que la concesión Estructura Plural Norte tiene 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición, contados a partir de la notificación (el 3 de enero) y luego, la Anla contaría con cerca de dos meses para pronunciarse.



El gerente de la concesión argumenta que como la etapa de información adicional se cumplió en septiembre, la Anla no conoció sobre la "armonización" que se hizo en octubre entre la concesión y las otras entidades que tienen obras o proyectos en esa zona del norte de Bogotá.



"Por eso le tenemos fe a que en el marco del recurso, con la ayuda de la Anla, podamos aclarar ese punto y los otros que tenga, para contar con una licencia ambiental para iniciar obras", concluyó Mariño.



Sin embargo, al ser consultada sobre la opción que plantea el concesionario, de que se hagan las mesas de trabajo antes del recurso de reposición o como parte de este, la autoridad ambiental indicó que "no es posible"



Una vez resuelto el recurso, las puertas de la Anla estarían abiertas para las mesas técnicas de trabajo, en caso de que se reconfirme el archivo de la solicitud de la licencia ambiental.



"Al saber que optaron por surtir su derecho a recurrir (es decir, presentar el recurso) se considera que la decisión aún no está en firme", respondió la Anla.



Sobre la decisión de la Anla, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que lamentaba que se haya archivado el trámite de la licencia ambiental y afirmó que es una obra que necesitan millones de habitantes de la ciudad y la región.



"El gobierno Distrital va a a trabajar para que el concesionario cumpla los requisitos de la Anla y todo lo necesario para una nueva solicitud de la licencia y reducir así el impacto de esta situación en el cronograma de obra", aseguró el mandatario.



Además, de la ampliación de la autopista Noorte entre las calles 191 y 245, el proyecto contempla la ampliación de la carrera Séptima con una segunda calzada, entre las calles 201 y 245, y la construcción de la vía perimetral de Sopó. Sin embargo, la decisión de la Anla es solo sobre la Autonorte.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24

REDACCIÓN EL TIEMPO

