Bogotá no se rinde, el mensaje en los 482 años de aniversario

Bogotá celebró este jueves el aniversario 482 de su fundación. Y si bien esta fecha cayó en una coyuntura difícil, con cerca de cinco millones de ciudadanos en aislamiento y más de 3.200 muertos por cuenta de la pandemia de covid-19, la fiesta se hizo, aunque fue muy diferente a la de otros años, y tampoco tuvo el Festival de Verano ni su Media Maratón, eventos famosos y reconocidos en el mundo.

La conmemoración sí contó con el parque Simón Bolívar como escenario central, como ha sido en las últimas décadas, lo que hizo que muchos recordaran por redes sociales nuestras costumbres y sitios emblemáticos que nos hacen sentir orgullosos de ser bogotanos, y que se invitara, como algunos lo hicieron desde redes, a publicar imágenes de la ciudad.



(Le puede interesar: 'Por este descuido me contagié de covid-19')



Tal vez hubo quienes pudieron decir que no había un motivo. Pero sí. Cuál otro mejor que rendirles homenaje a las víctimas de la pandemia, darles ánimo a sus familias; a la vida, a la esperanza y, sobre todo, para enviar el mensaje de que #BogotaNoSeRinde –como se identificó la campaña de la Alcaldía Mayor– ante la adversidad. En la historia de la capital del país hay muchos pasajes que lo han demostrado, y este no será la excepción, la ciudad volverá a ser lo que era antes.



Los actos de la celebración comenzaron con una ceremonia religiosa en la plazoleta de Eventos del Simón Bolívar, donde participaron varios representantes de diferentes credos con presencia en la capital. Allí estuvieron la Iglesia católica, cristianos, evangélicos, musulmanes, budistas y, por su puesto, un delegado de la comunidad indígena en Bosa.



(Lea también: Las emotivas fotos que dejó el show 'Asómate a tu ventana' en Bogotá)

El Distrito preparó una programación de eventos virtuales para festejar sin exponerse y cuidando la ciudad. Foto: Hector Fabio Zamora - EL TIEMPO.

(Le sugiero leer: Bogotá: La larga historia de siempre salir adelante)

Y mientras iban pasando las imágenes y decenas de nombres de los fallecidos por el nuevo coronavirus, cada uno de estos representantes elevaba oraciones y plegarias, como mandan sus tradiciones. El propósito era uno solo: hacernos reflexionar sobre el valor de la vida y rendir un sentido homenaje a aquellos que ya no nos acompañan.



Antecedieron estos actos la alcaldesa Claudia López, por supuesto, como principal autoridad de Bogotá, quien con sus palabras invitó a no decaer y a persistir en la búsqueda de nuestros sueños como ciudad.



“No vamos a renunciar a ninguno de los sueños que recordamos y refrendamos el primero de enero. Mantendremos el norte y el rumbo para construir en Bogotá ‘Un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI’. La pandemia, más que renunciar a nuestro propósito, lo que nos ha obligado es a aprender más rápido”, fueron algunos de los mensajes de la mandataria.

(Además: 'Un abrazo a todas las personas que han perdido a un ser querido')

Y, desde luego, no podía faltar la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la agrupación que se ha ganado el respeto y la admiración de todos y también el reconocimiento internacional. De hecho, la Filarmónica tiene dos premios Grammy Latinos, 2008 y 2018.



En su nombre estuvieron de manera presencial –ya no de forma virtual, como los músicos lo han tenido que hacer en más de cuatro meses de pandemia– a través de los acordes de tres violines.



La programación se extendió durante todo el día con diversos actos y remató con las actividades ‘Asómate a tu ventana’, una iniciativa que incluyó una variada oferta cultural y recreativa, y ‘Una vela por la esperanza’, que invitó a los bogotanos a encender una vela en sus casas por nuestra ciudad.



A esa misma hora, la Filarmónica presentaba en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán una Serenata para Bogotá. Se trató de un repertorio de música colombiana como homenaje a la grandeza de lo que somos como bogotanos y que se transmitió por la red social Facebook y el Canal Capital.

Redacción Bogotá

@BogotaET