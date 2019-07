¿Qué hará Ángela Garzón después de renunciar al Centro Democrático?

Un día después de que el Centro Democrático le retirara su apoyo en las elecciones y se lo diera a Miguel Uribe para Alcaldía de Bogotá, Ángela Garzón habló con EL TIEMPO sobre su reacción a la decisión, el candidato que apoyará y su futuro político.

Este lunes el Centro Democrático le retiró el apoyo ¿la sorprendió?



Me lo anunciaron el domingo en la noche. Sí me sorprendió porque habíamos acordado que se haría una gran alianza con un mecanismo entre los candidatos. Pero, se tomó la decisión sin tener ningún procedimiento acordado entre los dos candidatos, claro y transparente. Por esta razón decidí hacerme a un lado, presenté mi carta de renuncia tanto al partido como a mi curul en el Concejo.

El Centro Democrático dijo tomar la decisión por cuestión de 'viabilidad', ¿qué dice sobre eso?



Nunca supe qué estudios hicieron sobre viabilidad política. Conocí una encuesta que hicimos un encuesta de Yanhaas de 1.100 hogares, puerta a puerta, donde nos encontramos con empate técnico Miguel Uribe y yo. Yo en 5,2 por ciento y él en 5,1, Carlos Fernando Galán en el 16 y Claudia López en el 32. Ahora, no sé qué argumentos se tomaron para ver esta viabilidad política. Respeto la decisión del partido, pero no la comparto.

Se especuló que usted sería cabeza de una lista y que se iría a otra campaña



No, me ofrecieron ser la cabeza de lista del Concejo, después de que me anunciaron la decisión de que retirarían el apoyo. Les dije que agradecía el ofrecimiento, pero no. En un partido donde deciden retirarte el apoyo, no es coherente que te quedes.

¿Su retiro fue una decisión tomada con la emoción o con la razón?



Fue muy racional. Yo sí he tenido momentos verdaderamente difíciles en mi vida. . El asesinato de mi hermana hace 19 años, eso sí es doloroso e irreparable. Mis padres han tenido enfermedades graves y son sobrevivientes, y esos son momentos que te enseñan a llevar la vida con calma.

¿Cree que en algo influyó la entrevista con Daniel Samper Ospina?



Las directivas del partido nunca me manifestaron nada oficialmente. Extraoficialmente, sí: hubo un comentario con un grito hacia mí, y también oí ayer a la directora del partido manifestar que no le había gustado el video. Yo quiero decir que es un video de humor, respetuoso, de un programa de opinión, donde lo primero que me burlo es de mi misma. Es un tema de opinión y no me arrepiento de ese video, lo volvería a hacer.

¿El senador Álvaro Uribe se molestó?



Él sabe distinguir el humor de la ofensa. Yo por el siento agradecimiento, admiración y cariño, y eso lo quiero reiterar. Mi decisión de renunciar al partido no es personal y Álvaro Uribe siempre estará en mi corazón.

¿Qué hará ahora?



Voy a tomarme unos días para analizar las cosas. No me voy a inscribir al Concejo: no podía ir por otro movimiento o partido político por doble militancia y yo sí soy muy respetuosa de los procesos democráticos y las leyes y nunca me presentaría sabiendo que tengo una inhabilidad.

¿A quién apoyará ahora?



Me tomaré el tiempo para leer los programas de gobierno que radiquen en las inscripciones. Tiene que ser un candidato, primero, cercano a la ciudadanía, que no quiera polarizar, que quiera trabajar por temas como la educación, el empleo, que es uno de los grandes dramas de toda la ciudadanía, que recupere la seguridad. Un gobernante que sea cercano, transparente y eficiente.

¿Un candidato de centro, centro?



No, no sé, pero mi posición es de centro, por eso creo que fue parte de quitarme al apoyo, porque mis posiciones han sido siempre de centro.



Suena contradictorio que sea de centro y que estuviera en un partido de derecha



Siempre dije que era la parte centro- social del Centro democrático. Y bueno, para el CD solo tengo agradecimiento y respeto.

¿Cómo define a los candidatos que quedan?

​

Miguel Uribe es un joven talento que le importa la ciudad.

Claudia López debería dejar de polarizar.

Carlos Fernando Galán es un hombre que le apuesta la ciudad y quiere sacarla adelante.

Clara López es una mujer recorrida con experiencia en la ciudad

Hollman Morris también debería dejar de polarizar



BOGOTÁ