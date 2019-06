Ángela Garzón: 'Una alcaldesa que escuche a los ciudadanos'

Fortalecer la educación, mejorar la competitividad y la seguridad en la ciudad son los aspectos a los que le apuesta la candidata del Centro Democrático a la Alcaldía, Ángela Garzón. En entrevista con el programa Arriba Bogotá, de Citytv, explicó cuáles serían las claves para cumplir con sus propuestas.



En educación planea formar a los jóvenes de acuerdo con sus habilidades y el mercado laboral, a través del trabajo conjunto entre los sectores privado y público y así encontrar fácilmente profesionales idóneos. “Por ejemplo, hay vacantes para desarrolladores de software en Bogotá, más de 6.200, según Fedesoft, pero tenemos pocas personas formadas para eso”, explicó Garzón.

Además, pretende fomentar la educación en género, para empoderar a las mujeres y promover el respeto en la igualdad de derechos. Propone potenciar esta fórmula educándolas en diferentes carreras que les permitan tener más oportunidades laborales.

Garzón también señaló que quiere crear un departamento donde guíen a los bogotanos en temas relacionados con la postulación a vacantes. “Queremos asignar en la Secretaría de Desarrollo Económico el primer centro de cootrabajo, innovación y emprendimiento de Bogotá”. Según ella, es un lugar clave para los jóvenes que buscan un trabajo y no saben cómo. Propone asesorarlos en la elaboración de una hoja de vida, en la presentación de la entrevista e informarlos sobre convocatorias de empleo, las cuales serían divulgadas diariamente.



En cuanto a las cifras entregadas por el Dane sobre el crecimiento económico de Bogotá, la candidata hizo una crítica a las mismas, según ella, porque, aunque la ciudad subió un punto, le hace falta reducir la tasa de desempleo y la desigualdad, que es “una de las más grandes de Latinoamérica”.



Pero ¿cómo lo logrará? Dijo que generaría más empleo estandarizando los trámites que deben realizar las empresas para mantenerse, porque son muchos y variados.



Entonces la mayoría de los emprendedores los desconocen o no los cumplen a cabalidad y se ven obligados a cancelar vacantes, o en el más extremos de los casos, a cerrar los negocios. “Entonces le vamos a ayudar al sector privado para que pueda generar esos empleos que necesitamos”, afirmó. Su propuesta será trasladar todos los trámites a la web, de tal forma que los empresarios puedan diligenciarlos rápidamente.



En cuanto a la suspensión de TransMilenio por la séptima y la generación de empleo que acarrearía, expresó que se perderían algunos trabajos. Sin embargo, dice que hará todo lo posible para cuidar los puestos que hoy existen en la ciudad. “Hay obras importantes que tiene que seguir la ciudad, como la del metro. Además, muchos negocios se están cerrando por la falta de competitividad, el número de impuestos, los trámites y la persecución por parte de la administración distrital”.



Según Garzón, estas son las causas por las que las empresas prefieren migrar a municipios como Cota, Madrid, Chía. “Es que aquí no cuentan con las condiciones”, dijo.

Hay obras importantes que tiene que seguir la ciudad, como la del metro

En cuanto a alianzas con otros partidos de derecha, Ángela Garzón respondió: “Estamos abiertos, pero esta es la oportunidad de las mujeres en Bogotá”.



Por ahora, afirma que seguirá recorriendo las diferentes localidades por medio de foros, en donde le da la oportunidad a la comunidad para que expongan sus dudas y escuchen su plan de gobierno.



Finalmente, invitó a los bogotanos a votar por ella, “porque van a tener una alcaldesa que escuche a los ciudadanos. Que le importa los ciudadanos, las personas y no quiere imponer sus ideas sino trabajar de la mano con la ciudadanía. Le vamos a apostar a la educación, a la seguridad y la competitividad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la capital”.

