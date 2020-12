Esta semana renunciará el gerente de la empresa Metro de Bogotá

Hasta este jueves, Andrés Escobar será el gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Así lo confirmó la alcaldesa Claudia López en una entrevista con Blu Radio.



Según indicó López, "de común acuerdo con el Gobierno Nacional, vamos a hacer este cambio".



Minutos después, la Alcaldía de Bogotá confirmó que, este jueves, Escobar presentará su carta de renuncia ante de la junta directiva del Metro. Entonces, comenzará la evaluación de perfiles para su cargo.

Al parecer, la decisión se enmarca en un gran cambio por el que atravesará la Empresa Metro. López aseguró que los resultados de una consultoría para optimizar el Metro apuntan a que la visión de la empresa tiene que ser mucho más regional. "No solo va a cambiar la gerencia, van a cambiar varios cargos en la estructura", afirmó López.



Andrés Escobar fue gerente de la Empresa Metro desde enero de 2017 y es el hombre detrás de la estructuración de la Primera Línea.



"Desde 1993 he estado vinculado al Distrito en varios momentos. Estaba en el sector privado, manejando una constructora, cuando Peñalosa ganó la alcaldía. Luego me dice: ‘Andrés, qué quieres hacer’. Yo le dije: ‘Absolutamente nada, estoy cansado, ya hice lo que tenía que hacer, me siento repitiendo’. Después de que arrancó el año, me volvió a llamar, y esa tarde me llamó Mauricio Cárdenas, el ministro Hacienda; me dijeron: ‘El Presidente y el alcalde están buscando una persona para gerenciar el metro, que sea capaz de sacarlo adelante, les hemos llevado varios nombres y no ha habido ningún acuerdo, hasta que apareció el suyo’. Cuando la razón es del Presidente, las cosas cambiaron y me pusieron a pensar, pase sin dormir como dos noches, al final dije "listo". Era un reto grande y hay personas a las que nos gustan los retos", contó Escobar en una entrevista con EL TIEMPO que exploraba el perfil del primer gerente de la Empresa Metro de Bogotá.



