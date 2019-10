Apuesta por el metro: una apuesta por Colombia / Opinión

La semana pasada se cerró la licitación para contratar la construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB).



Dos importantes grupos internacionales presentaron sus ofertas económicas y quedaron de finalistas en un largo proceso de selección, que se acerca así a su punto de no retorno.

Este resultado es excepcional si se tiene en cuenta el tamaño del proyecto y que se trata de una concesión a largo plazo con exigentes condiciones. Quien gane tendrá que invertir cerca de $US 1.000 millones durante la construcción y quedarse operando el sistema por 20 años.

En casos como este, los competidores evalúan el proyecto y sus riesgos, pero también los del país. Situaciones que entre nosotros pueden parecer cotidianas –como la volatilidad cambiaria o las demandas contra las licitaciones– vistas desde lejos preocupan y reducen el interés por competir.



En este contexto, la llegada de dos importantes grupos a la meta final significa interés y confianza en el proyecto, y también en el país y sus instituciones.



En cuanto al número de propuestas recibidas, también deben tenerse en cuenta las pólizas, garantías y respaldos que exigimos para presentar ofertas. Por esta razón, quienes llegan al final son los que creen tener un gran chance de ganar, porque de lo contrario prefieren abstenerse y ahorrarse gastos.



Luego de recibidas las ofertas, muchos se preguntan por el ‘blindaje’ del proceso contra la corrupción. El mejor escudo ha sido llevar el proceso de la PLMB bajo normas de los bancos multilaterales. En este marco, una firma puede ser excluida solo por intentar algo indebido y, lo más severo, quedar en una lista negra que le impide participar en licitaciones prácticamente en todo el mundo, no solo en Colombia.



Este es un mecanismo que ya funcionó: Odebrecht intentó, pero no se pudo presentar, mientras que otras firmas con problemas calladamente dejaron de concurrir en las primeras fases del proceso. Otro instrumento de transparencia aplicado fue la puesta en marcha del llamado Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel, que cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República.



Mediante el mismo, los proponentes y el público en general han podido quejarse de los propios competidores y de los funcionarios que tenemos el proceso a cargo, y sus quejas llegan directamente a los organismos de control que acompañan el proceso.

Pero tal vez el mecanismo más efectivo para evitar la corrupción es la transparencia. Con este criterio adoptamos reglas de selección sencillas y objetivas, donde no cuentan las opiniones o calificaciones que puedan hacer los funcionarios respecto de las propuestas.



El mecanismo se inició con un proceso de precalificación de firmas, a finales del gobierno Santos, con base en su experiencia y capacidad financiera. Este filtro arrojó una lista corta de consorcios, todos idóneos para ejecutar el proyecto. La siguiente etapa, que es la que está por terminar, consiste en escoger la oferta más económica, aplicando fórmulas matemáticas que combinan los costos de las obras, los equipos y la operación por 20 años.



El grupo que haya ofrecido el menor costo global resultará ganador. Las fórmulas son conocidas por todos y tan sencillas que cualquier bachiller puede aplicarlas. De este modo, si alguno de los evaluadores quisiera manipular el resultado, quedaría en evidencia plena.



Margen de subjetividad cero. En esto consiste el concepto de transparencia aplicado para definir el consorcio ganador, que se dará a conocer el próximo 21 de octubre.



ANDRÉS ESCOBAR

Gerente Empresa Metro