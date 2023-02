El 27 de noviembre del año 2019 fue un día de celebración. Bogotá había firmado el contrato para construir su primera línea del metro. Titulares en las primeras páginas y editoriales optimistas, junto con una pequeña nota en un diario chino, marcaron el final feliz de un viacrusis de más de 70 años. El contrato, de casi tres mil páginas, estaba firmado y habíamos alcanzado, por fin, el punto de no retorno. Eso pensábamos.



(Además: Entregan subestación eléctrica que alimentará primera línea del metro de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Escobar Uribe, exgerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Cortesía EMB

Luego, en medio de las restricciones de la pandemia, comenzaron a llegar los ingenieros chinos, montaron sus oficinas, acreditaron sus recursos, suscribieron pólizas y listos: comenzaron las obras. Octubre del 2020.



La ejecución de la obra ya registraba un 18 por ciento de avance cuando sucedió lo inesperado: el presidente de la República reveló que quería cambiar el contrato, para soterrar un tramo de la línea, porque el metro contratado le parecía “un esperpento”.



A estas alturas avanzan dos mesas de trabajo creadas para encontrar las vías técnicas, jurídicas y financieras que permitan darle viabilidad a la idea preferida del Presidente, consistente en soterrar el 60 por ciento de la línea, lo que según el consorcio chino costaría unos 15,5 billones de pesos (dos millones de pesos por habitante). Esto, sin incluir posibles indemnizaciones a los perdedores en la licitación, ni los tiempos muertos de 5 o más años, etc.



Independientemente de las conclusiones de las mesas, el proyecto ya sufrió en su imagen ante sus futuros usuarios, que ahora se preguntan si tendremos un metro de tercera clase, un esperpento.



Como líder del diseño de la primera línea del metro de Bogotá, siento que nos ha faltado explicar más sus bondades, pero creemos que al final la ciudad va a querer su metro tanto como los antioqueños quieren al suyo, que también es elevado. Los hijos no tienen que ser perfectos para quererlos.

Facebook Twitter Linkedin

Perfil de la avenida Caracas. Foto: Infografía ET

Los aprendizajes

Bogotá se demoró hasta los 8 millones de habitantes para concretar su metro. La espera de más de 70 años generó mucha frustración, pero tuvo un aspecto positivo: poder aprovechar las experiencias de otros, con sus aciertos y errores.



En nuestro caso fue posible aprovechar la experiencia mundial gracias a que el diseño estuvo a cargo de la empresa Systra, filial del Metro de París, que diseñó ese sistema —con líneas elevadas y subterráneas—, sino que cuenta con experiencia fresca de diseños para Asia y Medio Oriente. Uno de los más llamativos es el metro de Dubai: elevado, silencioso, ecológico, integrado y muy lujoso por los materiales y acabados utilizados.

El enfoque ecológico



Facebook Twitter Linkedin

Un prototipo del vagón del metro elevado está en exhibición en el parque de Los Niños, en Bogotá. Estos están siendo fabricados en China. Foto: Empresa Metro

Dada la fuerte incidencia del transporte urbano en el cambio climático, los metros eléctricos son hoy un potente instrumento para acelerar la transición energética. Cuantos más pasajeros logremos movilizar en metro, mayor el beneficio ambiental, para no hablar de su contribución a la movilidad, problema cotidiano para el que ningún bogotano necesita explicación.



Los estudios de prefactibilidad mostraron que con el dinero disponible (el cheque simbólico de Juan Manuel Santos y los fondos del Distrito) se podía hacer un metro subterráneo de 17 km, o uno elevado con dos troncales alimentadoras. Se trataba de mover 1’050.000 pasajeros al día, unos 200.000 más que la alternativa subterránea.



Esos pasajeros adicionales equivalen a 60 millones de viajes al año y también a más de un millón de galones de gasolina que dejan de quemarse en las calles de la ciudad cada año.



El carácter ecológico de los metros elevados se refuerza por su menor consumo de energía. Las líneas o tramos bajo tierra consumen un 35 por ciento más de energía por cada pasajero, pues deben usar luz artificial, ventilar los túneles y las estaciones, usar aire acondicionado dentro de los trenes, y extraer el agua que se infiltra por las paredes, asunto delicado cuando los suelos son húmedos como en la avenida Caracas.

Ahorrar el 35 por ciento de la energía eléctrica no solo repercute en menores tarifas para el usuario, sino en menos contaminación. FACEBOOK

TWITTER

Ahorrar el 35 por ciento de la energía eléctrica no solo repercute en menores tarifas para el usuario, sino en menos contaminación, si se tiene en cuenta que en Colombia el 25 por ciento de la electricidad se genera quemando combustibles fósiles en termoeléctricas. En la vida útil de un metro esto representa ahorros de miles de millones de galones.



En el lado negativo, es claro que los metros elevados hacen más ruido en las calles que los que ruedan bajo tierra. Conscientes de ese problema, Systra trajo a la mesa una baraja de soluciones técnicas, que fueron acogidas totalmente, asumiendo mayores inversiones.



—Rieles curvos, que no forman ángulos en los empates, lo cual evita el golpeteo de las ruedas.



—Rieles continuos, sin espacios de dilatación, que también evitan el golpeteo de las ruedas.



—Frenos magnéticos, sin fricción, que no suenan y además permiten recuperar la energía durante la frenada.



—Viaducto con pantallas laterales recubiertas con material poroso insonorizante.



—Apoyos de las vigas del viaducto sobre colchones de plomo, los cuales tienen funciones sísmicas y amortiguan el “rumor” al paso del tren.



Por último, otro aporte ambiental de la primera línea es el uso del agua lluvia. Como explicamos más adelante, nuestro metro tendrá las estaciones de parada conectadas con edificios de tres pisos, donde van las escaleras eléctricas, los torniquetes y servicios como baños, aseo, enfermería, restaurantes, comercio y otros.



Los techos de dichos edificios servirán para captar y utilizar el agua lluvia, lo cual no resultaría viable en estaciones bajo tierra.

Las lecciones de Medellín

Facebook Twitter Linkedin

Medellín tiene una línea tranviaria de 4.3 kilómetros. Foto: Cortesía Metro de Medellín

Para comenzar, mientras que la altura de los rieles en Medellín es 10 metros en el tramo céntrico, en Bogotá será de 13,5 metros. FACEBOOK

TWITTER

Todo viaducto impacta su zona inferior. Las columnas fragmentan el espacio público, las placas superiores lo oscurecen, el ruido molesta y por eso tienden a volverse sucios e inseguros. Y cuanto más ancha y baja sea la estructura, peor es su impacto. Los puentes vehiculares de Bogotá son ejemplo agudo de este problema, aunque a nadie se le ha ocurrido pedir que se soterren.



Algunas de las estaciones céntricas del metro de Medellín también presentan problemas, porque crearon debajo un ambiente propicio a las ventas ambulantes y la inseguridad. Algunas alcaldías adoptaron programas de vigilancia y buen uso del espacio público, con éxito relativo, evitando que se volviera “un orinal”. Con sus altibajos, Medellín ofrece una experiencia relevante que orientó varias decisiones de diseño de la primera línea del metro de Bogotá.



Para comenzar, mientras que la altura de los rieles en Medellín es 10 metros en el tramo céntrico, en Bogotá será de 13,5 metros, lo cual aumenta las horas de sol en un 20 - 30 por ciento. La otra medida de prevención consistió en adelgazar las estaciones, adoptando el modelo “descentralizado”, esto es con edificios laterales de acceso y servicios, construidos sobre lotes privados adquiridos con ese fin.



Así, mientras que en Medellín y muchas ciudades la estación está parada sobre columnas apoyadas en el espacio público, como una mesa ancha con muchas patas, en Bogotá las estaciones serán largas y delgadas, apoyadas sobre una sola hilera de pilonas.



Tal vez la mejor manera encontrada para evitar el deterioro del espacio público inferior es fomentar su utilización social. Por eso, en el tramo sur están previstas estancias, como jardines con bancas, gimnasios y zonas para niños. En el tramo de la avenida Caracas, debajo del viaducto estarán nada menos que las calzadas de TransMilenio, limitando toda posibilidad de invasión y desaseo. El espacio público, incluidas ciclorrutas, estará a los costados, frente a las edificaciones.

Las lecciones de Asia

Esta concepción del transporte masivo, moderna e integral, era justo la visión que necesitaba la avenida Caracas, venida a menos desde que sufrió una ruda intervención en los años 80. FACEBOOK

TWITTER

Hoy, la vanguardia en metros está en Asia, pues Europa y los Estados Unidos consolidaron sus sistemas en el siglo XX. Allá se observa el progreso tecnológico en los trenes, y también las innovaciones en el urbanismo orientado a la movilidad sostenible.



Singapur y Hong Kong, en particular, mostraron como con diseño una línea de metro tiene la capacidad de reconectar y revitalizar su corredor. Cada estación, donde en un día circulan fácilmente 50.000 o 100.000 pasajeros, tiene el potencial de ser en un nodo de actividades sociales, de atracción de inversión privada, además de fuente de ingresos no tarifarios para la empresa Metro.



Esta concepción del transporte masivo, moderna e integral, era justo la visión que necesitaba la avenida Caracas, venida a menos desde que sufrió una ruda intervención en los años 80.



Ese tipo de experiencias, trasmitidas por el Banco Mundial (BM) a Bogotá, sirvieron para crear el modelo de estaciones “descentralizadas”, con edificios laterales llenos de servicios y de vida, la mayoría con ciclo parqueaderos y llegada de buses alimentadores. Verdaderos nodos de actividad social y comercial al alcance diario de los miles de usuarios.



Seis estaciones descentralizadas, conectadas a plataformas integradas de metro y TransMilenio, que multiplican las opciones de viaje de los usuarios, tienen el enfoque y el potencial de convertir a la Caracas, de nuevo, en el principal eje de actividades de la ciudad. Otra de las virtudes del diseño elevado de la primera línea del metro de Bogotá.

ANDRÉS ESCOBAR URIBE

Especial para EL TIEMPO

Más noticias