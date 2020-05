Concejal: Plan de Desarrollo de alcaldesa es pésimo para los animales

“Decepciona y preocupa la poca importancia que se les da a los animales en el Plan de Desarrollo que estudia el Concejo de Bogotá. Esta Administración Distrital recibió un Instituto de Protección Animal y dos centros de fauna avanzados: uno para doméstica, otro para silvestre. Lo mínimo que esperábamos era que en el Plan se les destinara a los animales un presupuesto mayor al que tuvieron en el Gobierno anterior y se trazaran metas ambiciosas”, afirmó Andrea Padilla, la concejal animalista de la Alianza Verde y presidenta de la comisión del plan del Concejo de Bogotá.

Dice Padilla que el Plan contiene cinco metas flojas, que no innova en nada y que no plantea una mirada intersectorial y le da al Instituto un presupuesto ínfimo.



Para la cabildante es inaceptable que esto suceda, habiendo firmado la alcaldesa un pacto programático por la protección a los animales y que haya tal desconexión con la realidad. “Parece que no entendieran que la pandemia del Covid-19 fue causada, precisamente, por un trato irresponsable y cruel a los animales. Y que los Objetivos del Desarrollo Sostenible nos exigen replantear radicalmente nuestras relaciones con la vida no humana”.

Padilla agregó que el Plan de Desarrollo tampoco menciona ningún programa de atención integral para animales sinantrópicos, como las palomas, no hace referencia alguna a procesos de sustitución laboral para quienes hoy venden animales vivos en plazas de mercado y establecimientos comerciales.



Dice que tampoco plantea desarrollar un componente educativo de protección animal en las escuelas y que mucho menos contempla formular una estrategia para promover la reducción del consumo de animales, que es una de las claras apuestas para enfrentar la emergencia climática.



Concluyó que si no se reajustan las metas relacionadas con la protección a los animales, este Gobierno pasará a la historia como el menos comprometido con ellos en los últimos ocho años.



¿Cuáles son las cifras de las que habla la concejal?

El Gobierno de Peñalosa destinó $81.820 millones para dos años y medio de operación del Instituto de Protección Animal (IDPYBA), es decir, $32.728 millones anuales. El Plan de Desarrollo (PDD) de Claudia López propone $96.900 millones en el cuatrienio, lo que supone $24.225 millones anuales. Esto es, 16% menos de presupuesto.



La entidad más castigada del sector Ambiente, con respecto a la primera versión del PDD de este Gobierno, es el IDPYBA. Su presupuesto fue recortado en un 41%, mientras que el del IDIGER bajó el 18% y el del Jardín Botánico apenas el 2%. De hecho, el presupuesto de este último triplica el del Instituto.



El PDD propone realizar 300.000 esterilizaciones de gatos y perros en cuatro años, es decir, 8.600 menos de las que hizo el Gobierno anterior (308.600). También afirma que se atenderán 49.500 animales en los programas de atención a la fauna doméstica, lo que equivale a 12.373 anuales. Esto supone una reducción de 2.627 animales atendidos al año, con respecto al Gobierno anterior que atendió a 45.000 en tres años. Ambas son metas irrisorias, tanto la de este Gobierno, como la del anterior, para un estimado de 700 mil animales de estratos 1 y 2 y sin hogar.



El PDD señala que se dotará y pondrá en marcha solo la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos, lo que costará unos 35.000 millones, o sea, el 36% del presupuesto del IDPYBA. No se construirá la segunda fase del proyecto que está destinada a animales domésticos de especies mayores. O sea que los animales que habitan principalmente la ruralidad seguirán careciendo de un espacio público de acogida.



Finalmente, se plantea volver al viejo esquema de separar administrativamente el cuidado de la fauna doméstica y silvestre. De hecho, $44.000 millones que, en la primera versión del PDD, irían al IDPYBA, fueron redirigidos a la subdirección de silvicultura de la Secretaría de Ambiente. En parte, para la operación del Centro de Fauna Silvestre ¿Por qué quitarle al IDPYBA esta competencia, debilitándolo aún más?

REDACCIÓN BOGOTÁ

