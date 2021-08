Denuncian que en dos ancianatos de Bogotá estarían dando comida vencida

Alimentos vencidos, sin el componente nutricional adecuado o cantidades insuficientes sería lo que se entregaba en los platos de los adultos mayores de los centros de cuidado Bello Horizonte y Bosque Popular en Bogotá.



Estos son algunos de los hallazgos que hizo la Personería en estos centros de atención administrados por el Distrito y que revelarían fallas en el cuidado de esta población.

(Le puede interesar: ¿Estamos preparados para una Bogotá envejecida?)

🌤 l La Personería de Bogotá hizo una petición para mejorar la alimentación en los centros de protección brindada a los adultos mayores. Le contamos la respuesta por parte del Distrito. 👇🏻 @daarevalo7@CityTv pic.twitter.com/tAhV22hLGr — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) August 6, 2021

“Nos parece inconcebible que nuestros adultos mayores tengan que soportar en su vejez este tipo de situaciones y escenarios lamentables. En el ocaso de la vida, cuando debemos protegerlos, cuidar su salud, cuidar su alimentación, cuidar hasta el mínimo detalle de su bienestar, encontramos alimentos vencidos y en condiciones precarias”, lamentó el personero Julián Pinilla Malagón, quien solicitó al Distrito cumplir con el cuidado digno de los adultos.



La Secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, estuvo este viernes en Bello Horizonte y respondió a la Personería. "En Integración Social no se entrega comida en estado de descomposición ni vencida. Las frutas no tienen por ley fecha de vencimiento: lo que pasa es que hay un etiquetado en el que se recomienda el consumo de la fruta en determinado tiempo. La fruta que encontró la Personería estaba congelada y en perfecto estado, pero el etiquetado presentaba una fecha anterior, producto de la manipulación de alimentos por parte del operador. Estamos ajustando... de pronto hubo una situación que debe mejorar del personal, que estaba nuevo", aseguró Navarro en CityTv.



A su vez, explicó que en caso de que un alimento pueda estar vencido "lo que se hace es desnaturalizarlo, que es destruirlo, o el operador lo cambia en unas fechas específicas".



Sin embargo, la alimentación no es la única falla a la que se exponen los adultos mayores. De acuerdo con la Personería, "un alto porcentaje de los usuarios de este servicio han sido abandonados por sus familiares. Solamente en este centro, 32 de ellos fueron desamparados; 18 llegaron allí por sus difíciles condiciones económicas y del total registrado, el 42%, es decir 21 de ellos, no cuentan con red de apoyo familiar".

(Para seguir leyendo: Restos humanos ocultos en un predio: el escabroso hallazgo en La Fragüita)

EL TIEMPO - CITY TV