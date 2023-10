Análisis ¿Qué les espera a las obras del metro tras resultados electorales en Bogotá?

Bogotá ya tiene nuevo alcalde y con este ganó también su plan de gobierno que fue muy claro en hablar sobre lo que hará frente a las obras de la primera, la segunda línea del metro de Bogotá y en general, sobre lo que le espera a la capital en materia de infraestructura.

Carlos Fernando Galán, alcalde electo, prometió construir ambos trazados y estructurar la tercera. “No se puede permitir dar marcha atrás en la red de metros. Debemos garantizar que se deje planteada y se avance en la estructuración de la tercera línea del metro”.

Además, se comprometió a salvar el espacio público que está abandonado y descuidado, recuperando la autoridad para garantizar el orden y el respeto. “Vamos a ganarnos la confianza en Bogotá entre la ciudadanía y su gobierno, para que la ciudad vuelva a creer en sí misma y vuelva a creer en su futuro”.

Frente a esta clara postura, EL TIEMPO habló con varios expertos sobre lo que le espera a la mega obra tras la reciente elección, pero también, cuáles son los escollos que le esperan a nuevo mandatario capitalino.

Obviamente, uno de ellos, es que el presidente Gustavo Petro, quien, ocho años después de haber ejercido como alcalde de Bogotá, sigue reclamando un metro subterráneo que no se logró durante su gestión y que fue reemplazado por un sistema elevado que ya está contratado y en ejecución, y que candidatos y ciudadanos apoyan, como quedó claro en las votaciones.

En la calle 72 con Avenida Caracas se está construyendo un deprimido que permitirá el flujo vehicular entre oriente y occidente. Allí estaría la última estación de la primera línea. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Su empeño ha sido tal que incluso se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien anunció hablaría de una modificación del contrato y, por ende, del trazado de la primera línea para que el constructor -empresa China, cambiara un tramo de la obra para que fuera subterránea.

Ante el fallido encuentro volvió a arremeter y habló incluso de un referendo y otras medidas para atravesársele al proyecto. Lo cierto es que quienes saben de tema saben cuán importante es que el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente, Gustavo Petro, trabajen de la mano.

En el sector del parque Gibraltar, entre carreras 99F y 90A, se comenzaron a hincar los pilotes prefabricados que sostendrán la estructura de la primera línea del metro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana y experto en movilidad urbana, dijo que tras el triunfo de Carlos Fernando Galán hay que respetar el mandato ciudadano que fue muy claro. “Lo que dijo el candidato en su plan de gobierno y durante la campaña es que continuará el proyecto del metro elevado, tal y como está contratado”.



Añadió que esto no implica que continúe un debate con el Gobierno Nacional, pero sí existe una posición muy clara de que, si Galán fue electo como alcalde, también fue electo su plan de gobierno y este es muy claro en la continuidad de las obras. “Ahora el alcalde tiene una increíble posibilidad de ponerle el hombro y sacar todo adelante en este proyecto”. Aunque el experto considera que la labor es compleja, hay que trabajar de forma directa con el consorcio chino para avanzar muy rápidamente en las obras y, más que eso, que todas las aprobaciones por parte de las entidades distritales y nacionales se puedan gestionar de manera muy ágil. “Por ejemplo, los planes de manejo de tráfico, los tratamientos silviculturales de la arborización, el tema del cuidado del patrimonio, la recolocación de redes de servicios públicos, entre otros. Eso requiere de muchos esfuerzos y gestión, pero según el exgerente del metro, es posible inaugurar el metro en el 2027”.

Para Juan Pablo Bocarejo, profesor de la Universidad de Los Andes, la victoria de Galán es muy positiva para el Metro, pues existe la posibilidad de acelerar la obra para entregar la línea 1 en 2027. El contrato prevé estímulos para esto. “También hay un compromiso del nuevo alcalde para hacer la línea 2. El problema en este caso es que con varias medidas del Gobierno Nacional frente al sector privado como peajes y el no respeto de contratos se complica esta contratación”. Agregó que Galán se debe preparar muy bien para recibir el Metro, es decir, para ese empalme. “Debe proponer un plan de renovación urbana en torno al corredor que potencie su impacto transformador”.

Fernando Rojas, experto en Movilidad, por su parte, dijo que el mensaje de la ciudadanía es claro. “Pueden no estar completamente contentos con lo que ha pasado en la ciudad, pero no quieren un cambio radical. Prefieren ajustes y mejoras en el rumbo antes que borrón y cuenta nueva. Mayoritariamente, la gente prefiere no cambiar el rumbo que el Metro lleva”.

El exgerente del metro, Andrés Escobar, dijo que confía en que con el rotundo pronunciamiento de los bogotanos se terminen las discusiones distractoras y el gobierno distrital se enfoque en construir. “Tranquiliza mucho también que el alcalde Galán tiene claro que la ejecución de la PLMB depende críticamente de la fortaleza de la Secretaría de Movilidad, que tendrá que expedir más 900 Planes de Manejo de Tráfico para facilitar las obras sobre la Caracas y la operatividad fluida de Transmilenio”.

Germán Alfonso Prieto, profesor de la especialización en gerencia del transporte de la universidad Jorge Tadeo Lozano, añadió que lo que se espera ahora es que sigan avanzando las obras de la L1 y las gestiones para empezar la L2. “El principal reto que va a afrontar el alcalde es cómo articula todo lo que tiene que ver con el transporte público con esta futura línea del metro y con los nuevos requerimientos de financiación para la segunda línea, para los regiotran, los transmicables y cualquier otra alternativa. La articulación y la estabilización en términos financieros es lo más importante”.

