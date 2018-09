¿Se perdió la guerra contra los colados de TransMilenio?

TransMilenio (TM) no tiene una cifra exacta de cuánta gente se cuela a diario en el sistema, lo único cierto y que se puede ver en las 140 estaciones y 9 portales que tiene este medio de transporte es que por sus torniquetes y puertas se suben miles de personas a diario sin pagar. Aún arriesgando sus propias vidas.

Cifras del Distrito señalan que en los primeros ocho meses del 2018 seis personas han muerto al intentar evadir el pago del pasaje, subiéndose por las puertas de una estación, mientras que otras 17 han terminado lesionadas al ser golpeadas por los buses articulados.



Pero quizás lo que más les preocupa a las autoridades y expertos es que este panorama se volvió parte del paisaje, en el que ver colarse a personas de corbata, estudiantes de colegio y oficinistas es ‘normal’. Ni siquiera los videos en los que aparecen haciendo esta maniobra y que se viralizan parecen importarles.



Este diario pudo comprobar cómo en la estación Zona Industrial, ciudadanos que visten el uniforme de empresas ubicadas cerca de allí (Puente Aranda) hacen maromas para evadir el pasaje, ingresando por las puertas laterales.

“Este tema entró en una espiral negativa, es socialmente aceptado, muchos no lo ven como lo que es. Esas mismas personas que se quejan de la corrupción, pero que a su vez se cuelan a diario en TM piensan en su ahorro personal (unos $ 138.000 al mes, considerando 60 viajes) y no en que eso agranda el déficit fiscal del Distrito y terminamos pagando todos”, explicó Darío Hidalgo, experto en el tema.



Ómar Oróstegui, director del programa ‘Bogotá, Cómo Vamos’, señala que si bien hay debilidades en la calidad del transporte (infraestructura, inseguridad, acceso, etc.)... “no existe argumento alguno para no pagar por un servicio público; la evasión termina afectando el costo operativo del sistema y profundizando sus problemas”.



Cifras no oficiales indican que son cerca de 200.000 los colados al día, esto significa alrededor de $ 460 millones, dinero con el que se podría comprar un bus articulado al día.



Un asunto que muestra que algo está pasando es la reducción de pasajes validados con la tarjeta Tullave, que en algunos sectores se ha interpretado como una disminución de las personas que usan el sistema. Entre enero y junio de este año, la reducción fue de 37 millones los viajes, tanto en los articulados (TM) como en el zonal (azul).

Las campañas

Y ¿qué pasó con las estrategias del Distrito y las campañas para concientizar a la gente para que pague el pasaje? Esta semana, cerca de 150 personas que se colaron en el sistema tuvieron una sanción pedagógica por parte de la Policía y era la de limpiar los portales de TransMilenio.



TM explicó que en la campaña antievasión El Pato se invirtieron cerca de $ 2.000 millones y en la estrategia equipo T antievasión, el costo fue de $ 1.567 millones: “Con esto se logró aumentar en un 25 por ciento el número de personas que no justifican en ninguna circunstancia colarse y el 56 por ciento de los usuarios entendió que si entra sin pagar debe realizar un curso pedagógico o pagar una multa”. Lo que no dice es si esas campañas ayudaron a reducir los colados.



Para los expertos, estas campañas aunque tienen un impacto este es insuficiente. “La vigilancia no alcanza para disuadir a los evasores. Se requiere mayor fiscalización, probabilidad de ser sorprendido y que los castigos sean efectivos. La retención por un tiempo de 2 o 3 horas puede ser más efectiva que la misma multa”, describe Hidalgo.



Ricardo Montezuma, asesor en temas de movilidad y sostenibilidad urbana, va más allá y dice que “la guerra está perdida con los ambulantes y con los colados, en gran medida por el abandono de las campañas de cultura ciudadana y la poca vigilancia”.

Oróstegui apunta que el impacto de esas campañas debe evaluarse frente a su objetivo inicial, que es la reducción de colados y no se ve.



Cifras de la Policía de TM demuestran que durante enero y agosto se impusieron 24.017 comparendos dentro del sistema, de estos, 9.355 fueron por saltarse el torniquete y 6.866, comparendos por ingresar por las puertas laterales. “Por estas multas la Secretaría de Seguridad ha recaudado 42’259.251 de pesos”, dice TransMilenio.



Pero este tema no parece ser exclusivo de Bogotá: en el Transporte Masivo de Cali (MÍO) se movilizan a diario 550.000 usuarios y la cifra de colados es cercana a 25.000. Por otra parte, en el sistema TranSantiago, de la capital chilena, la evasión puede alcanzar el 25 por ciento, según cifras del mismo sistema.

Los portales Américas, 20 de Julio y Molinos fueron los primeros dentro de los operativos Foto: cortesía Policía Metropolitana

Buses más llenos

Sin embargo, no se trata solo de evadir el pasaje; esto trae consigo que los buses se vean más llenos y quienes sí pagan la validación tengan que soportar los apretones y la dificultad a la hora de subirse al bus.



“Uno paga el pasaje y de repente se suben por las puertas de la estaciones entre 10 y 12 personas y resulta que ellos sí se van sentados y nosotros, que sí pagamos el pasaje, debemos ir de pie o apretujados”, señala Yenny Caro, usuaria del sistema.



En esto coincide TransMilenio, al asegurar que las mediciones que se hacen no responden a la cantidad de personas que se mueven en el sistema y la programación de los buses para cada servicio se realiza de acuerdo con las validaciones que registran los usuarios con su tarjeta en los torniquetes de las estaciones y portales.

“Cada persona que se cuela le está quitando el espacio a un usuario que pagó su pasaje. Los colados, además de representar un detrimento económico para la ciudad, afectan la operación y la prestación de un mejor servicio. Lo anterior incide directamente en una percepción negativa de los usuarios acerca de la eficiencia del transporte público”, agrega el Distrito.

En agosto pasado y previo a un debate que se realizó a TransMilenio en el Concejo, el concejal Juan Carlos Flórez publicó un video, en sus redes sociales, de la Calle 85, en el cual se ve cómo la gente se cuela burlando la barrera de costado que allí se levantó.



“Este video demuestra el fracaso de las fugaces campañas de Enrique Peñalosa frente al desastre de los colados. El descarado incivismo de no pagar el pasaje requiere de un trabajo permanente”, dijo el cabildante.



Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que se cuelan no solo lo hacen para ahorrarse los 2.300 pesos que vale el pasaje, también lo realizan para vencer un reto personal y demostrar que son capaces de burlar a la autoridad aun exponiendo su propia vida.

Estudio para identificar a los colados

Hoy la Universidad Nacional adelanta un estudio para establecer la línea de base de evasión en TM para identificar: estratificación de estaciones en cuanto a evasión, niveles globales de evasión, horas pico de evasión por tipo de estación, estimación de mecanismos preferenciales de evasión por estación, entre otros. Para finales del 2018 se espera tener los resultados.



TM anunció que en los próximos meses se realizará una prueba piloto de puertas, torniquetes o barreras de control de acceso (BCA) en algunos puntos, para tomar decisiones que busquen mejorar la problemática.

JOHN CERÓN

REDACCIÓN BOGOTÁ