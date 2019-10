Cierre de vértigo en Bogotá: análisis de la última encuesta

La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, para EL TIEMPO y W Radio, a menos de una semana de los comicios muestra un desmarque de Carlos Fernando Galán frente a su principal opositora, la aspirante Claudia López. Ese margen de diferencia es de casi seis puntos (30,5 versus 24,8, respectivamente). Y ese es un primer hecho político: el repunte del candidato de Bogotá para la Gente, que en recientes sondeos lo daban empatado con López. Ahora las cosas han cambiado y la candidata verde pareciera haber llegado a su techo.



El otro dato revelador es el repunte de Miguel Uribe, de Avancemos, que prácticamente, y por primera vez desde que arrancó la campaña, empata a Claudia con un 24,1 por ciento y comparte el segundo lugar, mientras Hollman Morris permanece en 12,2 % manteniendo su promedio.

Estos resultados siguen revelando, no obstante, un cierre de vértigo de cara a los comicios del 27 de octubre. Si bien Galán adquiere una ventaja interesante, contando el margen de error del estudio (3,3%) la diferencia real con los segundos puede llegar a estrecharse, sobre todo cuando el número de indecisos baja dramáticamente (1,9%) y el blanco también (6,9). Lo que más le convendría a Galán es que su gente no se sintiera triunfalista porque la victoria sigue siendo esquiva.

Otro aspecto que ha jugado en favor el exsenador y exconcejal es su imagen favorable (59,3%) frente a los demás candidatos, que en promedio tienen una desfavorabilidad cercana al 60 por ciento.



El respaldo de los cristianos a Miguel Uribe (más de mil pastores reconfirmaron su apoyo) quedó demostrado en el cierre de campaña de esta semana. Y eso ha sido decisivo para su ascenso. Es un voto disciplinado y las iglesias están demostrando que pueden ser clave en estos comicios, bueno para Uribe y malo para los demás, en términos de votos. Adicionalmente, es probable que noticias como la adjudicación del metro también le haya ayudado, pues ha sido el más férreo defensor del megaproyecto, si bien Claudia y Galán también la han respaldado.



Cabe señalar que la encuesta fue realizada entre el 16 y 20 de octubre, y que ese hecho no permitió medir el impacto de recientes hechos políticos para Claudia López, como la adhesión de figuras cercanas al petrismo, como Ángela María Robledo, o el respaldo público a su candidatura de otros dos pesos pesados: Antanas Mockus y Sergio Fajardo. ¿Será suficiente para volverse a ubicar en los primeros lugares? Está por verse y depende mucho de que los jóvenes, donde está uno de sus bastiones, salgan a votar.



Por ahora, Guarumo y EcoAnálitica revelan que a estas alturas casi el 80 % del electorado manifiesta su intención definitiva de acudir a las urnas.



Morris también parece haber tocado techo. Sus guarismos han promediado entre el 12 y 17 por ciento. Frente a la encuesta de la misma firma el pasado 29 de septiembre (13,6), Morris cae un punto. Su principal arma de batalla, conseguir la suspensión del metro para la ciudad, la perdió con la adjudicación de la obra y este martes un juez también tumbó una demanda que él había interpuesto contra el proyecto. Al no contar con otras propuestas igual de significativas, el candidato de Gustavo Petro prácticamente se quedó sin discurso y sin un plan B para manejar.



Siguen horas decisivas. Aunque buena parte del electorado ya tomó su decisión, nada está cantado y eso hará que las campañas intensifiquen estrategias hasta el último minuto, pues todos aún tienen chance de hacer historia. Un error de alguno de ellos o la manera como enfrenten los debates en televisión esta semana, en particular el de Citytv, que suele ser decisivo y que tendrá lugar este jueves a las 9 p. m., podrían terminar de darle la puntada final a una campaña que, sin duda, ha sido de las más intensas y emotivas de los últimos tiempos en la capital del país.

BOGOTÁ