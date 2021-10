Testigo: 'Mateo me dijo que a la joven le habían pegado con una botella'

Durante la mañana de hoy viernes 8 de octubre de 2021 se lleva a cabo una nueva audiencia de juicio oral por la muerte de la joven Ana María Castro, el pasado 5 de marzo de 2020, luego de que salió de unos bares de la calle 116 y se subió a una camioneta con Paúl Naranjo, Julián Ortegón y Mateo Reyes con rumbo hacia la casa de este último.

Uno de los testimonios más sorprendentes fue el de Sergio Esteban García Álvarez quien aseguró que Mateo Reyes le habría dicho que, en medio de su estado de alicoramiento, la joven Ana María Castro había sido golpeada con una botella.

Él trabaja en el área de largometrajes y edición y esa noche había salido de su trabajo hacia su casa. Para ello había pedido un servicio de carro particular Beat. En el trayecto se encontró con un escena de accidente sobre la calle 80 que llamó su atención y por eso, paró sobre el carril izquierdo.

Dice que vio a Mateo Reyes poniendo sus manos en el capó de un spark negro a cuyo conductor también le estaría pidiendo ayuda en esos momentos para que auxiliara a la joven herida. "Yo estuve en ese sitio más o menos en un periodo de cinco minutos o siete minutos. La conversación que tuve con él fue muy corta, decía pocas cosas, estaba muy alicorado. El señor del spark y el señor del Beat donde yo iba fueron los que llamaron a los organismos de emergencia".

Dijo que vio a la joven a no menos de cinco o siete metros, que tenía un chaleco de plumas y su bolso al lado junto a una especie de cadena. También notaba que aún respiraba y que era muy joven. "Me dio miedo de acercarme más. Me sorprendió, eso sí, que el joven Mateo Reyes no estuviera sucio por lo que me pareció raro que dijera que los habían lanzado del carro".

Añadió que Reyes le dio tres versiones sobre los hechos: una que los habían arrojado a los dos, otra que a la joven le habían pegado con una botella dentro de una camioneta y otra que él, Mateo, estaba siguiendo a ese vehículo (la camioneta de Paúl Naranjo), en un taxi.

Por su parte el investigador Pedro Murcia, del CTI de la Fiscalía, seccional de Delitos Informáticos, pretendía mostrar varios videos recopilados para la investigación pero en un primer momento estos no abrieron por lo que se tuvo que proceder a escuchar la versión de otros testigos.

