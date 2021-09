Día clave en el caso de Ana María Castro

Este martes a la 1:30 p.m. continuará la audiencia de juicio oral contra Paul Naranjo y Julián Ortegón, sindicados por la muerte de la joven Ana María Castro el 5 de marzo de 2020 en la calle 80.

Durante la audiencia de este martes, los abogados de la defensa de Naranjo tratarán de demostrar hubo un segundo vehículo involucrado en la muerte de la joven y que no fue ni golpeada dentro del carro ni lanzada de un automóvil como aseguran varios testigos.



No obstante, en la audiencia del lunes, la Fiscalía presentó a sus dos testigos clave para demostrar la responsabilidad de Naranjo y Ortegón en el hecho. El primero de ellos es Daniel Alejandro Vega, quien fue la primera persona que se comunicó con la línea de emergencia 123 para pedir ayuda después de observar cómo la joven era lanzada desde un vehículo.



“Iba por el carril central de la calle 80, cuando de repente veo a una camioneta hacer un movimiento brusco, luego veo que abren la puerta del carro y botan a la muchacha la vía. En ese momento llamé al 123 y les dije que acababan de botar a una chica sobre la 80, entre la 68 y la Boyacá. Literalmente les dije que se estaba muriendo”, indicó Vega.



El otro testigo es Mateo Reyes, que minutos antes de la muerte de Ana María se encontraba con la joven dentro del vehículo y quien podría ser la pieza clave para la conclusión del caso. "A mi me bajan, o me bajo, momentos antes de que ella caiga al suelo. (…) Cuando el carro arranca ya la veo caer a ella en la vía".



El joven sostiene que no recuerda con claridad lo que ocurrió durante la noche y que, cuando bebe, suele perder la memoria. "Me había pasado dos o tres veces antes, todas, después de tomar alcohol",



La audiencia de juicio oral continuará en la tarde de este martes de manera virtual.

