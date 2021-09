Caso Ana María Castro: Fiscalía revela detalles de la necropsia

Este lunes se realizó una nueva audiencia de juicio oral por la muerte de la joven Ana María Castro el pasado 5 de marzo de 2020. En esta los abogados de cada una de las partes y la Fiscalía General de la Nación mostraron todas sus cartas.

Los de la defensa de Paúl Naranjo y Julián Ortegón tratarán de demostrar que la joven fue víctima de un accidente de tránsito y que no fue ni golpeada dentro del vehículo ni lanzada como supuestamente lo aseguran algunos testigos. Para ello mostrarán estudios de expertos forenses y de físicos, también los audios de las llamadas de emergencia que se hicieron a la línea 123 ese día.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación hará una presentación de las heridas que la joven tenía en su cuerpo y que, finalmente, la llevaron a su muerte. Ellos aseguran que hay golpes contundentes y explicarán cómo pudieron ser causados. También mostrará llamadas y conversaciones sostenidas por los amigos de la joven los días previos y posteriores a su muerte.

Esta imagen muestra una guía con las partes del cuerpo de Ana María Castro que sufrieron algún tipo de lesión durante la noche de su muerte. Foto: EL TIEMPO

La madre de la joven Ana María Castro, Nidia Romero, se mantiene en su tesis de que lo que ocurrió fue un feminicidio. "Los cuerpos hablan y yo sé que a mi hija la mataron. Lo único que pido es que se sepa la verdad y que se haga justicia".

Aquí los momentos más importantes de la audiencia:

Fiscalía General de la Nación:



El ente investigador mostrará 80 imágenes fotográficas correspondientes al procedimiento de necropsia realizado al cuerpo de la joven Ana María Castro en el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Doctora Rocío Carolina Rosso Cifuentes

Doctora especialista en Medicina Legal y patología

Experta del Instituto Nacional de Medicina Legal



'El trauma en el cráneo y el tórax, cualquiera de los dos pudo haber causado la muerte de Ana María Castro'



Según el análisis, la opinión pericial, un acta de inspección y la historia clínica de la paciente se trata de “una mujer adulta joven quien, en circunstancias no claras, al parecer, fue tirada desde un vehículo”.



Es claro hasta el momento que la víctima fue llevada a un centro médico en donde se evidenció un trauma craneoencefálico sévero, TAC con neumoencéfalo y hemorragia y edema encefálico con deterioro progresivo hasta el día en que falleció, que fue el 5 de marzo a las 11:56 de la mañana.



En la necropsia, se destaca que es el cuerpo de una mujer adulta joven con signos de trauma contundente en cráneo, tórax y abdomen y lesiones en los pulmones y el hígado.



También se detectaron fracturas costales. "El trauma en el cráneo generó fractura temporal y parietal que devino en un síndrome de hipertensión endocraneana", cita el informe.



Según el análisis de expertos el trauma pulmonar y hepático llevó a que se produjera un choque hemorrágico en la víctima. “Explicando la muerte por un choque mixto en el contexto de un politraumatismo contundente en circunstancias no claras”.



En el informe está claro que la causa básica de muerte fue: politraumatismo contundente y que la manera de su muerte fue: “violenta a determinar en el trascursos de la investigación”.



También está claro que la paciente, quien fue encontrada en plena vía pública, fue trasladada a un centro médico en donde fue llevada en ambulancia y que lo hace con alteración del estado de conciencia: pupilas midriáticas no reactivas a la luz, sangrado por la cabida oral y por las fosas nasales.



La experta dijo que dos de los golpes más fuertes no se pudieron dar en un mismo momento por su localización. Hay lesiones que se pudieron haber ocasionado en otro momento por un mecanismo contundente . Reveló que aunque no se puede descartar un accidente de tránsito se necesitan más elementos pues en su experiencia las heridas de estos eventos pueden ser usuales más traumas. "Depende mucho del tipo de vehículo y la velocidad".



También respondió al abogado John Cadena que no había evidencia de violencia sexual ni fracturas dentales o lesiones en sus labios.



La expulsión desde un vehículo tampoco se descarta pero también se necesitarían de más elementos para corroborarlo porque según la velocidad se esperarían más traumas. "Tampoco hay evidencia de arrastre ni de rotación".



Las lesiones de Ana María Castro no pueden ser de una caída desde su propia altura, es posible que sea desde un vehículo. "Son golpes de alta energía".

Investigador Edwin Yesid Romero López

Reprodujo audios del NUSE



Llamada 1

Alexánder Forero, 1:42:29 a. m.: "Buenas noches. Mira, hay una persona accidentada. Parece que la estrellaron por la calle 80, una cuadra antes de la estación de Las Ferias, de oriente a occidente. Está un muchacho y una muchacha botada en el piso, sangrando. Al parecer, la estrellaron. Hay un muchacho como pidiendo ayuda y yo acabo de pasar por ahí, pero no me quedé".



Llamada 2

Testigo mujer, 1:43:05 a. m.: "Hay una chica que atropellaron sobre la calle 80. No se mueve. Había un vehículo por la mitad del carril y la chica está al costado lateral derecho. Yo vi solo la chica y un carro. No vi ningún otro vehículo".



Llamada 3

Testigo hombre, 1:43:33 a. m.: "Hay una mujer botada en toda la 80, tiene sangre en la cabeza y hay un señor al lado. Yo voy en el carro. Hay una chica botada en el piso, está botando sangre y hay un señor muy desesperado parando todos los carros, pero como que nadie lo auxilia. No sé qué hacer, si recogerla, pero no sé si sea peor".



Llamada 4

Daniel Vega (versión cuestionada por abogados de la defensa), 1:44:39

a. m.: "Botaron a una chica de un carro, está botando mucha sangre y está ahí acostada. El carro salió a toda, botaron la vieja y un man está supuestamente ayudándola".



Llamada 5

Conductor de a aplicación de transporte, 1:45:13 a. m.: "Solicitar policía o una ambulancia, creo que hay un cadáver sobre la vía. Están como borrachos y el señor dice que la tiraron de un carro, pero la chica está inmóvil y tiene muchísima sangre. Yo creo que está muerta. El man estaba superebrio".



Llamada 6

Testigo hombre: "Hay un accidente. No sé qué dirección es esto. El hombre no puede dar la dirección. ¡No sé la ubicación, señora, no sé la ubicación! ¡Ella está muriéndose!”. Otra persona expresó: "La señora está tirada. Lo que dice el muchacho fue que la tiraron de un carro, pero no sé, porque acabo de llegar". En la llamada, que duró 3 minutos y 57 segundos, el testigo aseguró que la joven botaba sangre por la boca, por la nariz y por los oídos: "Yo venía pasando y el muchacho estaba ahí parando todos los carros que pasaban".

Investigador Anderson Alfonso Vargas

CTI de la Fiscalía General de la Nación

Este investigador fue quien obtuvo el video captado por una cámara de seguridad de la chatarrería Tolima. En este se evidencia el momento exacto cuando la camioneta Kia que manejaba Paúl Naranjo frenó 47 segundos en la calle 80 con carrera 68K.

En lo captado por la cámaras lo más relevante es que se alcanza a notar las piernas de una persona en la mitad de la vía pidiendo el pare a varios carros, a su vez, varios vehículos y motos detenidas y finalmente, otros carros que transitaron por el lugar en el momento de los hechos.

Nidia Romero

Mamá Ana María Castro

'MI hija sufría de depresión'

Nidia Romero, la mamá de Ana María Castro se derrumbó en la audiencia al recordar cómo tuvo que reconocer a su hija el día en que la encontró con muerte cerebral en el hospital Simón Bolívar.



John Cadena le preguntó sobre el estado de salud de Castro y ella le contestó que antes de su muerte había sufrido de depresión por la muerte de su padre y que incluso pensó en internarla en la clínica La Paz , situación que ya había superado y que también supo que había consumido drogas y que de esto se enteró después de la tragedia. “Antes de morir ella suspendió la medicación. Ella no quería seguir tomando droga”.

