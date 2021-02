¿Quién es Mateo Reyes, testigo clave en el caso de Ana María Castro?

Mateo Reyes Gómez y su testimonio es quizás una de las piezas clave para desenredar la forma en la que murió la joven de 21 años Ana María Castro Romero el 4 de marzo de 2020. Si no fuera por el estado de excitación en el que rindió la versión de los hechos, su declaración no tendría un manto de duda.



Quienes los conocieron lo describen como un joven alto y corpulento que estudió Administración de Empresas en la Universidad El Rosario, pero que no fue egresado de allí y que solía salir a fiestas con sus amigos, como es normal en jóvenes de su edad. También que cuando se pasaba de tragos, su comportamiento no era el más deseable. El mismo Julián Ortegón, implicado en el caso, lo describió como “fastidioso” en una de sus declaraciones.

Muchos jóvenes lo conocieron en el sector de Cedritos y hoy no salen del asombro después de escuchar que su nombre sonaba en una de los casos más impactantes en el país: la muerte de una mujer en completo estado de indefensión que habría sido tirada desde un vehículo en movimiento y cuyos hechos están por esclarecer.



Él mismo contó en audiencia que había conocido a Castro hace una año o quizás un poco más y que lo hizo porque ambos tenían amigos en común. “La conocí en la casa de un amigo y nos veíamos solo cuando había fiestas”.



Aceptó que fue él quien llamó a Ana María Castro a eso de las 4:30 de la tarde y que le dijo que si quería ir a tomarse algo junto con otros amigos. “Ella me dijo que se iba a arreglar el pelo y que si iba”.

Con su dinero le ayudó a pagar el servicio de Uber a la joven. Así fue ella arribó a la calle 116, entre Autopista Norte y avenida 19.



El primer sitio que visitaron fue Zona 116 en donde había muchos más jóvenes conocidos, incluso familiares de Mateo. “Estuvimos ahí desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Luego nos fuimos todos para un bar de la calle 116 que se llama El Chupe. Ahí estuvimos con amigos y amigas. Ellos se fueron a comer y ellas a sus casas”.



Mateo y Ana María se quedaron solo con otra joven llamada Laura Trujillo. “Ella es amiga mía. Luego Ana María se encontró con dos amigos de ella que no sabía yo cómo se llamaban”.

Este testigo dice que pensó irse para la casa pero que fue convencido por la joven de quedarse. “Y así lo hicimos pero eso estaba muy solo, entonces los amigos de Ana dijeron que nos fuéramos para Cantina que quedaba justo al lado de donde estábamos”.



Mateo dijo que en este último lugar se encontró con amigos y conocidos y que mientras departía con ellos dejó sus cosas en la mesa de Ana María y sus amigos (Paúl Naranjo y Julián Ortegón). El joven saltaba de una mesa otra socializando con todo su círculo social. Tomó wisky, aguardiente y cerveza. “Yo me sentía ya muy mal, no me acordaba ni de la salida del bar”.

Solo, dice, recuerda que los amigos de Ana María le decían que se fueran a la casa de alguien del grupo. “Sin saber de quién recuerdo que nos montamos, junto con ella, a una camioneta negra KIA”.



Dice que ni siquiera recuerda cuántos amigos de la joven iban en ese automotor pero sí que adelante iba el conductor y el copiloto. “Ya cuando íbamos por la calle 80, donde ocurrió el incidente, uno de los amigos de Ana María me dijo que yo no podía ir con ellos y entonces pararon y yo me bajé del carro y ella detrás de mío”.



Dice que se subió al andén y que la joven se quedó hablando con los ocupantes del vehículo por la ventana, no sabe si la de adelante o la de atrás y que, justo en ese momento, escuchó una discusión. “Ella decía: ¿Por qué? ¿Por qué? Y de un momento a otro el que iba manejando arrancó muy rápido y como ella estaba recostada sobre la ventanilla no sé si se quedó enganchada en el auto. Lo que sí sé es que ella cayó al piso y se golpeó la cabeza”.

Dice Mateo que no sabe si el vehículo la arrastró pero que la joven sí giró por la fuerza del arranque del carro. “Luego yo me acerqué a ver a Ana, observó que esta quieta, no se mueve, y ahí entro en shock”.



Cuenta que su primera reacción fue la de tratar parar algún vehículo para ver si alguno lo ayudaba a llevarlos a una clínica. “Yo gritaba que llamaran a la policía, que llamaran a una ambulancia, y ahí fue cuando pude llamar a la línea 123 desde mi celular”. Dice que eso pasó entre la 1:45 y las 2:03 de la mañana.



Mateo explica que no recuerda bien qué fue lo que les dijo. “Supongo que les narré lo que había pasado. Después de eso me sentía muy mal. Me acuerdo que lloraba, que pedía ayuda. Llamé a mi novia Valeria Velásquez a las 2:10 y a las 2:28 a.m. y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que me iba a ayudar”.

Cuando la novia de Mateo arribó él ya estaba con la policía. “Pero, para ser sincero, yo no me acuerdo de eso. Mi novia me contó que cuando ella llegó al sitió ya se habían llevado a Ana”.



El joven dijo que la policía le pidió dar su testimonio y que por eso terminaron en el CAI Las Ferias. “Allá llegó mi novia, también llamamos a mi papá y cuando él llega las autoridades me dejaron ir. Valeria dice que yo di muchas versiones pero yo no recuerdo ni qué les dije. Solo hasta que me calmé pude contar lo que pasó”.

Dice que se fue para la casa de su novia y que desde su lugar de residencia trató de contactar a alguien allegado a Ana María Castro. “Llamé a Paula Ramírez, una amiga en común de nosotros, y le escribí por Facebook. Ella estuvo en Zona 116 y supuse que también en Cantina”.



Mateo dijo que cuando le contestó en Facebook su amiga le dijo que entre él y Julián Ortegón habían convencido a Ana de subirse a la camioneta. “Pero yo de eso no me acuerdo. Yo no sabía quién era Julián”. Gracias a que la joven le dio el teléfono de la mamá de Ana María, Mateo se comunica con ella. “Yo la llamé desde el celular de Valeria por el chat. Le conté lo que había pasado. Mientras pasaba eso Valeria llamaba al CAI y averiguaba qué había pasado con Ana María Castro. Allá nos dijeron que estaba en el hospital Simón Bolívar”.

Todo eso se lo transmitieron a la familia de la víctima y mostraron preocupación por el estado de salud de la joven. “Pero a las 2:19 de la tarde me llamó la mamá Nidia Romero y me dijo que Ana María había muerto. Yo quedé muy afectado, le dije que no lo podía creer”.



Mateo le dio el número de su celular y a su vez, Nidia le dijo que lo iban a llamar de la fiscalía. En medio de su desespero la madre de la joven le preguntaba por los amigos de Ana María la placa del carro pero él le decía que no tenía esa información. “Solo me acordé de Paúl y de Julián y le di el teléfono de Paula argumentando que ella sabía quiénes eran”.



A los diez minutos lo llamó un investigador del CTI de la Fiscalía. Dijo no recordar muy bien las características físicas ni de los ocupantes, ni del carro, y tampoco estar seguro de la dirección a la que se dirigía ese día, solo que era la casa de uno de los amigos de Ana María Castro. “Les dije al investigador que no recordaba ninguna pelea dentro del vehículo pero que suponía que si el dueño de la casa no quería que yo fuera, pues que esa era la razón por la cual me había bajado del carro”.

Dijo que aquella noche una taxista fue testigo de los hechos pero que siguió derecho y que luego muchas personas arribaron al lugar, pero que todos eran desconocidos. Tampoco dice saber qué pasó con los objetos personales de la joven.

Mateo dijo que esa noche, aunque había consumido licor, no consumió sustancias estupefacientes. “Por mi parte, no, no sé si ella o los amigos”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com

