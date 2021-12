Ana María Castro: fiscal dice que Paul y Julián participaron en feminicidio

Este viernes 3 de diciembre se lleva a cabo una nueva audiencia de juicio oral del caso Ana María Castro, que busca establecer las condiciones en las que ocurrió la muerte de la joven de 21 años el 5 de marzo de 2020 luego de departir con unos amigos en bares de la calle 116.

Ella murió luego de departir con unos amigos en varios bares de la calle 116 y falleció sobre la calle 80 luego de haberse subido a una camioneta KIA que conducía Paul Naranjo en compañía de Julián Ortegón y Mateo Reyes.



Lo último que se supo en el caso fue una grave acusación por parte de Nidia Romero la mamá de Castro. "Ya me cansé de que no respeten la memoria de mi hija. Yo también tengo información relevante del pasado de Paul Naranjo". Agregó que este, uno de los principales sindicados de la muerte de la mujer, ya estuvo involucrado en otro asesinato.

Señaló que todo ocurrió cuando el joven tenía entre 16 y 17 años. La víctima sería un hombre que, presuntamente, se habría metido con una pareja sentimental del sindicado y que por este delito habría estado recluido en la Escuela de Formación integral El Redentor el el Sur de Bogotá. También señaló que tiene una imagen fotográfica que así lo comprobaría.



EL TIEMPO habló con el abogado de Naranjo, John Cadena, quien dijo que hubo unos hechos que ocurrieron en la infancia del fotógrafo pero que no interfieren para nada en el caso por la muerte de la joven Ana María Castro y que, en todo caso, está prohibido indagar en el pasado de un menor de edad.



Por su parte, Romero dijo que fue un hombre quien la contactó para decirle que ella tenía esa información y que no quiso darla a conocer hasta que no tuvo pruebas en sus manos. "Él mató con un arma de fuego a un pretendiente de una pareja que él tenía".



Otro testigo dijo que lo conoció en El Redentor y que Naranjo le había dicho que, en efecto, estaba implicado en un caso de asesinato. Por su parte la familia de Paul Naranjo dijo que eso no es cierto y que es una acusación injusta. Insisten en que el joven es completamente inocente de lo que se le acusa.

En el juicio pasado habló Juan David Contreras Cortés, experto en audiovisuales. Este ciudadano fue quien realizó un informe audiovisual relacionado con el caso de Ana María Castro y fue entrevistado por el abogado de Paul Naranjo, John Cadena. Estudió en el Politécnico Gran Colombiano y tiene experiencia en medios audiovisuales así como varios cursos en escritura y fotografía audiovisual. Según lo dicho en la audiencia completa diez años de experiencia.



Dijo que para efectos del informe valoró información de un disco duro con unos videos que se llamaban Chatarrería Tolima de un circuito cerrado de televisión no fácil de reproducir el cualquier dispositivo. “Tuve que desencriptarlo a través de un programa especial pues el material estaba fragmentado por segundos y había que decodificarlo y pasarlo a un programa de edición para volverlos unos solo y así se tuviera la continuidad de tiempo”.



Observó que un carro se detiene durante 47 segundos tiempo en el que pasan otros vehículos por el lugar donde fue hallada la joven Ana María Castro. También se ve lo que parecieran las piernas de dos personas sobre la calzada lenta de la calle 80. Son como sombras que caminan hacia la mitad de la vía. Es decir hay anomalías en fracciones de segundos. “Estas anomalías son sombras humanas. Un carro se detuvo y de allí se bajaron personas que caminaban”.



Luego estas personas se desplazan de izquierda a derecha sobre la vía. Luego un sedan blanco pasa a la 1:41 de la mañana a una alta velocidad por el lugar y muy cerca de este se ve la sombra de una persona. “Lo importante es que de la KIA se bajan lo que parecieran ser dos personas que luego se desplazan hacia el carril del medio”.



A la 1:42 pasa también una moto que pasa muy cerca de una sombra de una persona de pie. Luego varios carros observan lo que está pasando hasta que uno se detiene al lado de la silueta. Es un Chevrolet Spark que frena a la 1:43 de la mañana.

También habló Carlos José Quintero Cárdenas, profesional en Psicología, magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás (Cum Laude) y candidato a Doctor en Psicología con énfasis en Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvo a cargo del Informe de Evaluación de Psicología Forense de Paul Staniey Naranjo Calvo.





Concluyó que este no presenta dificultades en su desempeño en contextos como el familiar, social, laboral/ocupacional, educativo/escolar, conyugal y/o sexual. También que no presenta alteraciones de salud mental y/o personalidad.



Agregó que Naranjo no tiene características psicológicas, de personalidad y de salud mental que constituyan factores predisponentes para la emisión de comportamientos antisociales y/o delictivos como la violencia contra una mujer y/o el feminicidio. “Tampoco presenta dificultades asociadas al nivel de impulsividad, al nivel y control emocional, a la presencia de pensamientos distorsionados hacia las mujeres y el uso de la violencia, al nivel de consumo de alcohol, al nivel o cuantificación de habilidades sociales, al uso de estrategias de afrontamiento del estrés”.



El experto también concluyó que Naranjo no presenta factores de riesgo asociados a conductas de violencia contra la mujer y/o feminicidio. “La información recabada a través de las entrevistas muestra validez concurrente e incremental acerca de su estado de salud mental, características psicosociales y de personalidad, y funcionamiento en áreas de ajuste. El presente informe pericial es el resultado de una evaluación psicológica forense referida sólo a las circunstancias concretas del contexto en el cual fue solicitado; por tanto, no debe utilizarse en casos ni momentos diferentes a dicho contexto. Si se produjese una modificación sustancial en alguna de las circunstancias consideradas, procedería una nueva evaluación”.

Alegatos conclusivos

La fiscal del caso, quien fue la primera que habló, dijo que clausurado el proceso de declaración de testigos quedó demostrado que Paul Naranjo y Julián Ortegón actuaron de manera directa en el feminicidio agravado contra Ana María Castro el pasado 5 de marzo de 2020 ocurrido sobre la calle 80.

Dijo que hay varias evidencias en video de que la joven estaba en condición de indefensión, tomada, drogada y que es subida en la camioneta Kia de Paúl Naranjo. “Su amiga Paula busca evitar que ella se suba al vehículo pero Paul, Mateo y Julián la obligan a subirse al vehículo”.

Argumentó también que Mateo Reyes fue testigo de que Castro cayó luego de que arrancó el carro de Naranjo y que por eso pidió ayuda a varias personas en la zona.“El testigo dijo que fue bajado de la camioneta, posiblemente, por besarse con Ana María Castro. Dijo que ella quedó quieta, inmóvil luego de que arrancó el vehículo”.



También habló de una llamada a la línea 123 en donde el testigo asegura que una joven fue lanzada desde un vehículo en movimiento. "Todos los testigos respaldan la versión de que Mateo Reyes estaba desesperado pidiendo ayuda a otros carros luego de que se produjo la muerte de Ana María Castro".

Dijo que cuando hay un atropellamiento quedan rastros como material biológico, huellas de arrastre, piezas de ropa o de los carros involucrados y que nada de esto se encontró en el lugar. Solo había un lago hemático.“No hay ningún golpe, ni fracturas o huellas de evitabilidad que se puedan relacionar con un atropellamiento”.



Agregó que los implicados tienen antecedentes de conductas de control y dominio sobre la víctima y sobre otras mujeres. "Varios testigos han hablado sobre la forma en que Paul le pedía explicaciones a Castro de lo que estaba haciendo"., dijo la fiscal.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com