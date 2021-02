Las nuevas revelaciones sobre la muerte de Ana María Castro

Este lunes, la Fiscalía General de la Nación logró la captura del fotógrafo Paúl Naranjo, presuntamente implicado la muerte de la joven Ana María Castro. El indiciado fue presentado ante un juez con función de control de garantías por el delito de feminicidio agravado, como posible partícipe en los hechos ocurridos la madrugada del 5 de marzo de 2020, cuando murió la joven de 21 años.

Un fiscal de la Unidad de Vida, de la Seccional de Bogotá, estableció que ese día la víctima habría sido lanzada de un vehículo en la calle 80 con 69, al parecer por conocidos suyos, con quienes departió durante la noche en un establecimiento comercial, ubicado en la zona de los bares de la calle 116 con avenida 19, en el norte de Bogotá.



Aunque la mujer fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, falleció por un trauma cráneo encefálico.



Por este hecho, en días pasados también fue judicializado por feminicidio agravado Julián Valente Ortegón Mosquera, como uno de los presuntos coautores.

A eso de las 12:30 se inició la audiencia en la que se conoció que el delito que se le impuso al indiciado fue el de feminicidio.

Detalles de la audiencia minuto a minuto:

El fiscal Gerardo Ariza fue el primero en intervenir y pidió la legalización de la captura de Paúl Naranjo Calvo. Aseguró también que durante el procedimiento no fue maltratado ni física ni psicológicamente.



Feminicidio agravado es el delito por el que tendrá que responder.

El abogado del señalado, John Cadena Galvis, por su parte, dijo que estaba de acuerdo con la legalización de captura de su defendido pero aseguró que Naranjo no representa un peligro para la comunidad y que éste ha aportado a la Fiscalía todas las pruebas necesarias. También dijo que no hay riesgo de fuga. "Lo capturaron frente a mí como debe ser y se le respetaron todos sus derechos".

Luego de esta intervención legalizaron su captura por considerar que se había llevado a cabo con todos los requisitos de ley.

El fiscal Gerardo Ariza dijo que Ana María Castro murió víctima de politraumatismos que se habrían generado dentro del vehículo donde era movilizada y que Paúl Naranjo, quien conducía, no hizo nada para evitar su muerte. Lo catalogó de coautor del feminicidio como imputado.



Le explicó que si aceptaba cargos podría tener una rebaja de pena del 25% y que esta estaría entre 500 a 600 meses de prisión, y que la otra opción era no aceptar y continuar con el proceso hasta llegar a una sentencia.



El fiscal dijo que hubo subordinación y poder sobre una mujer indefensa y que el indiciado sintió celos al verla besarse con otro hombre, y que es por esta razón que se debe considerar el delito de feminicidio. "Hubo una conducta celosa de Paúl Naranjo en relación con la víctima".

Cadena dijo que para él no existía feminicidio y consideró que tenía serias dudas de la motivación y el móvil de la Fiscalía para solicitar la sanción más grave para Paúl Naranjo, la de feminicidio.



Ariza explicó que luego de revisión de varios chats se pudo comprobar que había pruebas de que existió una escena de celos el día de los hechos, así como estereotipos negativos de género.

Momentos en los que Paul Naranjo ingresa a los juzgados de Paloquemao. Foto: Fiscalía General de la Nacional.

Finalmente y luego de un receso de cinco minutos Paúl Naranjo no aceptó los cargos que le imputaron.

A las 3:34 de la tarde se reanudó la audiencia para la imposición de medida de aseguramiento. El fiscal Ariza pidió detención intramuros por considerar a Paúl Naranjo como un peligro para la sociedad y recordó que éste no se había presentado de manera voluntaria a las primeras diligencias a las que fue convocado por este caso. "A él se le cito a una diligencia de individualización y no asistió".



También dijo que este había obstruido la justicia al quedarse con el celular de Ana María Castro, de donde se hubiera podido extraer conversaciones o pruebas importantes en la investigación del caso. "Su comportamiento social no fue el más adecuado, se burló de la justicia".

También recordó el fiscal las pruebas de violencia que reveló el cuerpo de Ana María castro. Tenía politraumatismos que la llevaron a la muerte y dijo que hay la posibilidad de que las lesiones se produjeran en dos momentos diferentes, uno dentro del vehículo manejado por Paúl Naranjo y otro afuera del vehículo con la violenta caída.

También hizo énfasis en el estada de indefensión de la víctima y que está habría sido arrojada desde un vehículo. También que nunca fue auxiliada ni por el conductor ni por el copiloto y que previo a este hecho hubo varias manifestaciones de celos por parte de Paúl Naranjo. "Se dejó a una mujer en alto grado de alicoramiento abandonada, sin su documentación y sin su celular", dijo el fiscal en varias oportunidades.

El fiscal también hizo énfasis en que previo al hecho fatal hubo testigos que vieron el carro en mención hacer movimientos de zig zag y que esto permitiría inferir que algo estaba pasando dentro del vehículo de Paul Naranjo.

Durante la audiencia el fiscal le mostró de nuevo a la juez pruebas contundentes como el testimonio de un conductor de una aplicación, una grabación de una llamada a la línea 123 y la del portero del edificio donde habitaba Julián Ortegón.



Al final de la tarde se decidió que la audiencia se reanudaría este miércoles a las 3:00 p.m.

