El nuevo defensor de Paul Naranjo, este último acusado a más de 40 años de cárcel por el asesinato de Ana María Castro en marzo del año 2020, después de haber departido en varios bares de la calle 116, y en circunstancias que aún se desconocen sobre la calle 80, rompió su silencio. Se trata del abogado, especializado en Derecho penal y procesal y en casación penal y mágister en las mismas áreas, Camilo González.

Dijo que la Fiscalía no actuó de forma transparente cuando dijo que iba a descubrir un informe psiquiátrico de Mateo Reyes realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y que eso es gravísimo teniendo en cuenta que dicho documento fue radical para la condena que conoció el país contra Paul Naranjo y Julián Ortegón. Estas fueron sus explosivas declaraciones.

Paul Naranjo se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Foto: Archivo particular

¿Cómo llegó usted al caso?



Yo tengo un cliente en la cárcel de Cómbita en Boyacá que entró en contacto con Paul. La familia de él terminó llamándome en un principio para entrar a apoyar el caso pero, cuando renunció el abogado John Cadena, yo asumí como abogado principal.

¿Qué tan revelador fue revisar con detalle los expedientes del caso?



Muy revelador. Revisé detalladamente cada audiencia, estudié todas las diligencias y encontré muchas irregularidades de la Fiscalía en este caso. Cuando verifiqué la audiencia de formulación de acusación que se realizó el 19 de abril de 2021 encontré que el ente investigador anexó al escrito de acusación todos los elementos materiales de prueba que iba a usar en el caso. Al final de la audiencia anexó dos elementos más: la entrevista con el señor Daniel Vega Novoa y la pericia psiquiátrica realizada por Medicina Legal al señor Mateo Reyes. Esto es trascendental en el proceso porque lo que esperaba la defensa después de las acusaciones era que se entregara dicho informe pericial.

¿Explíqueme mejor en qué consiste esa irregularidad?



Cuando entré a revisar la audiencia preparatoria, antes del juicio oral, donde se hacen las solicitudes de prueba, teniendo en cuenta lo que se le entrega a la defensa y lo que se descubre, la sorpresa fue que no solo se enunció algo nuevo sino además dos elementos que nunca se mencionaron en la acusación. El primero de estos es el testimonio de un perito particular, una psicóloga llamada Nargy Jessenia Lugo Sierra, con la que se suplió la pericia psiquiátrica que se enunció en la audiencia de acusación y que nunca se descubrió. Lo trascendental ahí es que el estudio que ella le hizo a Mateo es el que respalda que, supuestamente, el sí podía ver lo que vio y lo que terminó por condenar a Paul.

¿Y ese estudio lo tenía que hacer era Medicina Legal?



El Código de Procedimiento Penal establece cuáles son las entidades vinculadas a la Fiscalía General de la Nación que pueden realizar este tipo de informes y cuándo se le pueden pedir a un perito particular. Lo que realmente llama la atención es que ese informe lo pidió la defensa porque cuando se le preguntó a Medicinal Legal si ellos habían realizado ese peritaje psiquiátrico a Mateo Reyes ellos respondieron que sí les había llegado la solicitud pero que no la hicieron porque estos estudios solo se les hacen a los actores y a las víctimas del delito. Esto es obvio porque los que tienen que analizar la credibilidad de un testigo son los jueces y no un perito. Esa es una clara irregularidad de la Fiscalía. En conclusión, ellos descubren una pericia psiquiátrica en la audiencia de formulación de acusación. Después Medicina Legal les responde que no la pueden hacer y, sin embargo, contactan a una profesional particular y privada para que supla lo que dicho instituto no puede hacer. El gol que le hicieron a la defensa y a la judicatura fue incluir a una profesional en la audiencia preparatoria cuando nunca habían descubierto esa prueba.

¿Qué tan grave es esto?



Es un actuar desleal de la Fiscalía. Esto es sumamente grave, ese informe fue muy importante en la condena porque le suma credibilidad al testimonio de Mateo Reyes a pesar de que él estaba el alto grado de alicoramiento, estaba borracho. Y este perito llega y dice que lo que él dice es cierto porque sí. En parte por eso la juez condena a Paul Naranjo.

¿Qué otras irregularidades ha encontrado?



La juez nunca tuvo en cuenta los videos de la Chatarrería Tolima que dan cuenta de que la camioneta de Paul Naranjo circulaba por el carril derecho, incluso después e parar y seguir su rumbo. Luego de eso es que entran todas las llamadas a la línea de emergencia 123. Daniel Vega Novoa miente cuando dijo que él lo vio en el carril central. Estamos investigando los móviles de su mentira.

¿A usted también le causa curiosidad que Mateo Reyes nunca haya sido vinculado como presunto autor del crimen?



Muchos nos preguntamos eso. Buscaron culpables a dedo. También averiguamos por qué Mateo Reyes tuvo tanto afán de salir del país. Eso genera mucha suspicacia. Esa incógnita la vamos a resolver. Mateo Reyes fue la última persona que estuvo con Ana María Castro viva, no fue ni Paul, ni Julián.

¿Cuál es su paso a seguir?



Nosotros estamos haciendo unas labores investigativas, no para efectos del proceso, porque ya se debatieron en juicio cada una de las pruebas y los testimonios y ya no hay nada que hacer salvo que aparezca una nueva prueba que sea determinante y eventualmente se pudiera solicitar una revisión. Lo que hacemos es esclarecerle la verdad al país. Acá hay cosas que no se han destapado. Paul Naranjo es inocente, Julián Ortegón es inocente. El Tribunal Superior de Bogotá se está tomando su tiempo para analizar cada prueba. Queremos que estudien el caso a profundidad. Eso es importante para nosotros.

¿En qué fallaron los abogados de Paul Naranjo anteriores a usted?



Yo siempre respeto la estrategia de cada colega. Solo creo que faltó indagar en ciertos aspectos de los testigos. Ojala el Tribunal revise bien ese tema.

¿Cómo está Paul Naranjo?



Él es firme en asegurar que es inocente. Tiene su cabeza en alto. Lo que le da fuerza es saber que no mató a Ana María Castro, que hay gente que cree en él. Él tiene confianza en la justicia de este país. Sabe que va a tener que esperar pero que al final se hará justicia.



