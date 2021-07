Mamá de Ana María Castro se fue a buscar al fiscal Francisco Barbosa

“Me encuentro en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Acabo de radicar una carta solicitándole al doctor Francisco Barbosa que me atienda porque necesito una explicación de lo que está pasando con el caso de mi hija”.

Denuncia que hay muchas dilaciones y que la última audiencia ha sido suspendida cuatro veces. “No quiero que en la muerte de mi hija exista impunidad como ha sucedido con otros casos”.

Ayer jueves 15 de julio se llevaría a cabo una audiencia preparatoria del joven Paul Naranjo en la que cada una de las partes –la defensa, el Ministerio Público y el fiscal encargado del caso– pedirían las pruebas que se requieren para que la causa de la muerte de la joven Ana María Castro sea develada. Ella murió de manera trágica y violenta la madrugada del 5 de marzo de 2020, con apenas 21 años y luego de estar en una fiesta con sus amigos.



La diligencia se canceló porque el fiscal del caso se encuentra incapacitado y, aunque hizo la gestión para dejar a un nuevo fiscal a cargo, este no se posesionó. La preocupación en este momento es que haya vencimientos de términos debido a que ya han pasado 53 días de los 120 dispuestos. La audiencia quedó aplazada para el próximo 9 de agosto de 2021.

La carta textual:

Doctor Francisco Barbosa Delgado

Fiscal General de la Nación

Bogotá D.C

16 de julio de 2020



Respetado doctor:



De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted a fin se sirva atenderme de manera personal para exponer mi caso, debido a que a la fecha y de manera inexplicable continúan las dilaciones en el proceso de feminicidio agravado de mi hija, Ana María Castro, ocurrido el día 5 de marzo del año 2020.



Yo, Nidia Romero Bernal, en calidad de madre, veo con mucha preocupación la posible inacción del delegado de la Fiscalía, más si tenemos en cuenta que este caso es de connotación nacional y que tiene priorización dentro de la Fiscalía temiendo llegar a una instancia de vencimiento de términos y que quede en la impunidad.



El día de ayer y después de tres aplazamientos se presenta en la audiencia la nueva fiscal del caso, manifestando que apenas hace ocho días se realizó el proceso de posesión interna, el cual se cuestiona cada viernes. Al no haber nombramiento oficial, este está inhabilitado para ejercer sus funciones por lo que se solicita una nueva y pronta fecha mientras se completa dicho proceso interno.



La prontitud de esa nueva fecha es para el próximo 9 de agosto, es decir, 24 días más de dilación y es aquí donde me pregunto dónde está la priorización, la prontitud, el acompañamiento y el interés por esclarecer los hechos.



Doctor Barbosa, reitero mi preocupación por lo aquí expuesto y esto hace imperativo que me entreviste personalmente con usted el día de hoy pues considero que me asiste ese derecho.



Me encuentro en las instalaciones del Búnker en espera de dicha entrevista.



Nidia Romero Bernal

Carta de Nidia Romero, mamá de Ana María Castro, al fiscal Francisco Barbosa. Foto: Archivo particular.

Carta escrita por Nidia Romero al fiscal Francisco Barbosa. Foto: Archivo particular.

