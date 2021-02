Los vacíos que dejaron ver las partes en caso Ana María Castro

El martes 9 de febrero se llevó a cabo en los juzgados de Paloquemao y de manera virtual la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Paúl Naranjo, uno de los hombres sindicados de participar en el asesinato de la joven Ana María Castro el pasado 5 de marzo del año 2020 y que habría sido lanzada de un vehículo en la calle 80 con carrera 69 P.

En el recinto cada una de las partes pudo exponer el material probatorio existente sobre el caso, hasta el momento, así como sus argumentos, las mismas tendrán que llenar vacíos en sus respectivas investigaciones para las próximas audiencias.



(Lea además: Defensa de Paul admite que celular de Ana María se perdió en su carro)



Hoy a las tres de la tarde se reanudará la audiencia en la que la juez determinará si se le impone medida de aseguramiento a Paúl Naranjo en establecimiento carcelario. Estas son las versiones y la estrategia de la defensa de cada uno de los implicados.

Fiscalía

Fiscal Gerardo Ariza. Foto: Fiscalía General de la Nacional.

Necropsia e historia clínica



​Gerardo Ariza de la fiscalía 373 fue el primero en exponer sus argumentos no antes de mencionar que una condena por feminicidio le acarrearía a Paúl Naranjo de 500 a 600 meses de prisión.



Lo primero que sacó a relucir fue la inspección técnica del cadáver cuyos resultados arrojaron que el cuerpo de la víctima mostraba signos de violencia. Tenía hematomas en la rodilla y en los muslos.



El cuerpo tenía politraumatismos que afectaron su función pulmonar y abdominal. Un choque mixto podría explicar su muerte. Además, se detectó una fractura en la base del cráneo.



(Lea también: Defensa de Paul Naranjo ofrece indemnización por muerte de Ana María)



También se pudo determinar que además de las heridas mortales tenía una concentración de alcohol en su sangre de 331 mg.



La historia clínica, por su parte, especifica que la víctima tenía un traumatismo intracraneal severo.



Otros hallazgos le permitieron conocer a la Fiscalía que los golpes en el cuerpo de Ana María Castro se pudieron haber producido en dos momentos diferentes, uno dentro del carro y otro a causa de la caída, pero eso tendrá que ser demostrado.



(Además:El otro presunto asesino de Ana María Castro busca acuerdo con fiscal)





Entrevista Camila Estéfany Segura, amiga de Ana María Castro



El fiscal recordó en audiencia una conversación que sostuvo Camila Estéfany Segura con Ana María Castro. En esta la víctima le dice: “Por favor, recógeme en la calle 85. Estoy ofendida. ¿Puedes recogerme?”. Esto sucedió, según el fiscal, mucho antes de que apareciera el cuerpo de la víctima en la calle 80 con carrera 69K sobre el asfalto y con lesiones de gravedad que posteriormente la llevaron a la muerte.



En esa conversación, Castro le mencionó también que se encontraba con Paul Naranjo. A las 2 de la tarde del 6 de marzo, Camila Estéfany se comunicó con Paul por el sistema de mensajería Messenger para preguntarle qué había sucedido. Para ese momento, la madre de Ana María ya le había dicho que habían encontrado su cadáver botado en una calle.



Entrevista a Mateo Reyes



El fiscal fue claro en señalar que Mateo Reyes dijo haberse encontrada con Ana María Castro en la carrera Séptima con calle 116 el día en que ocurrieron los hechos y que habían pasado un tiempo en El Chupe. Después de eso se fueron a Cantina Bar donde ingirieron aguardiente y cerveza.



El entrevistado corrobora que en efecto en el trayecto hacia la casa de Julián Ortegón los amigos de Ana María Castro le piden que se baje del carro. Agregó que así lo hizo y que luego se ubicó en el andén mientras Ana María se quedaba hablando con los ocupantes del vehículo por la ventana.



(Además: Muerte de Ana María Castro, desenredando la maraña de un feminicidio)



Uno de los vacíos es que no recuerda si fue a través de la trasera o la delantera. También cuenta que los escuchó discutir y que, de un momento a otro, el conductor arrancó. Explica que como su amiga estaba recostada sobre la ventanilla no sabe si quedó enganchada en el auto o si solo se cayó al piso y se golpeó la cabeza. Dijo que cuando la vio estaba quieta y no se movía y que ahí entró en shock. Añadió que intentó parar a varios vehículos para pedir ayuda y que llamó a la línea 123 y a su novia.



El vacío está en que no se sabe qué papel jugó Mateo dentro del vehículo, la forma exacta en que Julián Ortegón los sacó del mismo, este testigo nunca ha sido detallista en explicar si Castro fue lanzada y por quien o si cayó por la fuerza del arranque del carro en donde se movilizaba. La Fiscalía tendrá que explicar la forma técnica en la que cayó Ana María Castro según la posición de los ocupantes de carro en ese momento y lo que se alcanza a notar en algunos videos recopilados por las autoridades en donde se ven las piernas de Mateo y de otra persona. Este testigo siempre ha dado versiones confusas sobre los hechos y eso ha generado vacíos en la investigación.



Entrevista Julián Ortegón



El fiscal dijo que Julián Ortegón dijo haber estado con Ana María Castro, Paúl Naranjo y Mateo Reyes el día en que todo ocurrió. Dijo que Mateo había tomado y que tenía una actitud fastidiosa. También aceptó que, dentro del vehículo, Mateo y Ana María se besaban y que esto molestó a Paúl pero que durante la escena él lo tranquilizaba. Este testigo sostiene que la forma en que los dos ocupantes de la parte trasera del vehículo fueron bajados fue cogiéndolos del brazo, es decir, dice que así fueron dejados en el andén.



Investigadores de campo



Según el fiscal se corroboró que Ana María Castro fue encontrada sobre un lago hemático con varias lesiones en su cuerpo. Dijo también que en la vía no se evidenciaron rastros de los frenos de un carro ni piezas de algún vehículo.

También se corroboró que el trayecto de la camioneta en la que fue conducida la víctima fue: avenida 19, calle 116, autopista norte, calle 100, avenida 68 y calle 80.



(Le puede interesar: Quién es quién en la investigación por feminicidio de Ana María Castro)



Entrevista a novia de Mateo Reyes

​

Ella dijo que Mateo le habló de una discusión que habría ocurrido dentro del vehículo en donde se movilizaba Ana María Castro.



Guarda de seguridad del conjunto donde reside Julián Ortegón



El guarda de seguridad, según el fiscal, tuvo turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana el día en que ocurrieron los hechos. Dijo que vio bajar a Julián Ortegón de un vehículo negro y que quien conducía lo iba parqueando. Explicó que cuando volvieron a salir del conjunto en compañía de una mujer escuchó cuando Paúl Naranjo le dijo que dentro del carro estaba el celular de Ana María Castro que si lo bajaba y que Julián le había dicho que no y que mejor lo dejara ahí. Luego habrían cogido un servicio de transporte particular junto a una tercera persona, mujer, hacia otro destino. Hoy no se conoce el paradero de este teléfono móvil.



Sergio Esteban García



El fiscal del caso estableció que esa madrugada Vega Novoa no iba solo. Otro Taxi había recogido a un pasajero, quien accedió a dar más detalles de lo ocurrido: Sergio Esteban García Álvarez, camarógrafo de profesión de Congo Films.



Este dijo que pidió un servicio a Didi, a la 1:23, para ir a devolver unas cámaras y equipos antes de salir para su casa. Narró: “El carro negro estaba en el tercer carril de la vía con las luces estacionarias puestas. Vimos el cuerpo de una mujer, con un chaleco de plumas blancas, en un charco de sangre”. Según dijo, se bajó y preguntó qué había pasado, porque creyeron que se trataba de un accidente de tránsito. Dijo que había un hombre muy alterado.



(Además: La angustiosa llamada a línea 123 de testigo de caso Ana María Castro)



Daniel Vega Novoa, conductor de la plataforma Didi

​

Este conductor adscrito a la plataforma Didi fue quien llamó al 123 y dijo: “A 30 metros observó un vehículo oscuro, de vidrios polarizados, que bota a una persona de sexo femenino y cae como un muñeca de trapo”. En octubre, Vega Novoa fue contactado por los investigadores y amplió su testimonio asegurando que luego de que el cuerpo de Castro fue arrojado, el auto empezó a zigzaguear. Y aseguró que hizo un video de la escena que encontró al acercarse, pero, días después, su celular le fue robado.



María Camila Fajardo, novia de Julián Ortegón



Ella fue quien habló de los maltratos por parte de su pareja Julián Ortegón y mencionó un chat el que Paúl Naranjo le decía a su pareja que tendría que verse otra vez con “esa vieja” debido a que tenía su celular. Esta prueba la tiene la defensa de Naranjo para explicar sobre su intención de volverla a ver lo que no sería congruente, según su abogado defensor, con su intención de asesinarla.

Defensa familiares Ana María Castro

Además de los argumentos expuestos por el fiscal del caso la defensa de la familia hizo hincapié en el hecho de que los ocupantes del vehículo abandonaron a una mujer herida y en estado de indefensión.



También argumentaron que Paúl Naranjo no asistió a una diligencia de individualización y que a pesar de haber anunciado su entrega en varios medios de comunicación esta nunca se dio en las fechas acordadas.



Pidieron que se considerara que Paúl Naranjo ha llevado a cabo acciones de obstrucción a la justicia no solo por sus versiones a los medios de comunicación sino por no dar cuenta del destino final del celular de Ana María Castro.

Defensa Paúl Naranjo

Abogado de Paúl Naranjo, Jhon Cadena. Foto: Fiscalía General de la Nacional.

El abogado John Cadena busca que su cliente no sea condenado por el delito de feminicidio. Argumenta que este delito nunca es “inesperado” como en efecto fue el hecho en el que murió Ana María Castro. Durante la audiencia habló de un posible homicidio culposo por el hecho de haberse evadido de la escena.



Dijo que se debe investigar bien qué tipo de relación tenía Ana María Castro y Paúl Naranjo porque según dijo era algo reciente que no tenía antecedentes de ser una relación seria así como tampoco de una seguidilla de maltratos en el pasado.

Dijo el abogado que se debe investigar cuál fue el papel de cada uno de los hombres que acompañaba a Ana María Castro el día en el que murió.



También pide una explicación técnica de la forma en la que habría caído Ana María Castro del vehículo conducido por Paúl Naranjo. “¿Cómo se explica que la víctima tenga su bolso en su poder si cayó violentamente?”



También pidió que se demostrara que Ana María Castro fue golpeada dentro del vehículo. “¿Dónde estaba Mateo en ese momento y por qué él no tiene ningún golpe o por qué no defendió a la víctima?”. Explicó que de esto último se cuenta con el testimonio de dos patrulleros de la policía que aseguran que Mateo Reyes solo tenía base cosmética en su rostro y ni un solo rasguño.



Para el abogado la imputación fue “inflada” y le niega la posibilidad a las víctimas de ser indemnizadas

Lea el contexto de esta historia:

Muerte de Ana María Castro, desenredando la maraña de un feminicidio.

¿Quién era Paul Naranjo antes de la muerte de Ana María Castro?

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escribanos a carmal@eltiempo.com