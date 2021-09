Ana María Castro: llamadas a emergencias no coincidirían con testimonios

Los abogados de la defensa de Paúl Naranjo y Julián Ortegón ya tienen en sus manos las transcripciones de las seis llamadas que varios testigos realizaron narrando los hechos que llevaron a la muerte a la joven Ana María Castro y que hicieron el día en el que la vieron moribunda sobre la calle 80, aquel 5 de marzo de 2020.



Hoy, un año y seis meses después, comenzará el juicio oral contra Paúl Naranjo y Julián Ortegón, por su participación en el presunto feminicidio de la universitaria. Abogados dicen que horas no coinciden con lo señalado por algunos testigos del caso que dijeron haber visto cuando la lanzaron del carro. ¿Mintieron?

Llamada 1:

Alexander Forero a la 1:42:29 a.m.: Buenas noches. Mira, hay una persona accidentada. Parece que la estrellaron por la calle 80, una cuadra antes de la estación de Las Ferias, de oriente a occidente. Está un muchacho y una muchacha botada en el piso, sangrando. Al parecer, la estrellaron. Hay un muchacho como pidiendo ayuda y yo acabo de pasar por ahí, pero no me quedé.

Llamada 2:

Testigo mujer a la 1:43:05 a.m.: Hay una chica que atropellaron sobre la calle 80. No se mueve. Había un vehículo por la mitad del carril y la chica está al costado lateral derecho. Yo vi solo la chica y un carro. No vi ningún otro vehículo.

Llamada 3:

Testigo hombre 1:43:33 a.m.: Hay una mujer botada en toda la 80, tiene sangre en la cabeza y hay un señor al lado. Yo voy en el carro. Hay una chica botada en el piso, está botando sangre y hay un señor muy desesperado parando todos los carros, pero como que nadie lo auxilia. No sé qué hacer, si recogerla, pero no sé si sea peor.

Llamada 4:

Daniel Vega (Versión cuestionada por abogados de la defensa) 1:44:39 a.m.: “botaron a una chica de un carro, está botando mucha sangre y está ahí acostada. El carro salió a toda, botaron la vieja y un man está supuestamente ayudándola”.

Llamada 5:

Conductor de a aplicación de transporte a la 1:45:13 a.m. : Solicitar policía o una ambulancia, creo que hay un cadáver sobre la vía. Están como borrachos y el señor dice que la tiraron de un carro, pero la chica está inmóvil y tiene muchísima sangre. Yo creo que está muerta. El man estaba súper ebrio.

Llamada 6:

Testigo hombre: Hay un accidente. No sé qué dirección es esto. El hombre no puede dar la dirección. ¡No sé la ubicación, señora, no sé la ubicación! ¡Ella está muriéndose!”. Otra persona expresó: La señora está tirada. Lo que dice el muchacho fue que la tiraron de un carro, pero no sé, porque acabo de llegar. En la llamada que duró 3 minutos y 57 segundos el testigo aseguró que la joven botaba sangre por la boca, por la nariz y por los oídos: Yo venía pasando y el muchacho estaba ahí parando todos los carros que pasaban.

