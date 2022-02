Por primera vez Greis Eliana Páez, la esposa de Paul Naranjo, acusado de homicidio por la muerte de Ana María Castro, la joven mujer que murió el 5 de marzo de 2020 luego de departir con unos amigos en varios bares de la calle 116, dio declaraciones.

No son casados, pero viven en unión libre hace más de nueve años y dice conocer perfectamente el caso porque ella es perita en criminalística y se ha apersonado de reunir y estudiar todas las pruebas.

Lo primero que confirmó es que el abogado John Cadena ya no representa a Naranjo y que ahora están siendo asesorados por dos bufetes de abogados de casación que analizan cada prueba existente. “Ellos estarán presentes en las audiencias y se pronunciarán en su debido momento”.



También dijo que su esposo está muy delicado de salud porque nunca se había enfrentado al ambiente de una cárcel. “Nunca estuvo ni en un CAI. Todo esto lo ha afectado mucho”.

Greis dijo que ella y la familia de Paul se han venido sintiendo hostigados por Nidia Castro y algunos medios de comunicación. “Ella ya logró una condena en contra de quienes piensa son los asesinos de su hija, por qué sigue saliendo en medios a decir que él está escribiendo en redes sociales, que tiene acceso a un celular desde la cárcel y por qué los medios no confirman esa información. Es fácil averiguar el origen desde donde se emiten esos comunicados. Podrán saber que eso sale de mi celular”.

Dijo que las redes sociales de la empresa que tenía con Paul Naranjo las maneja ella y que es normal que haga publicaciones a través de estas. “Tenemos una empresa de publicidad que yo administro. Tengo que hacer mis publicaciones porque tanto Paul como yo tenemos muchos conocidos. Estoy anonadada viendo a la señora Nidia Romero mentir. No sé por qué está tan intranquila”.



Greis y su familia temen que se esté buscando un traslado para Paul que agrave más su situación física y mental. “Increíble. Nosotros hemos respetado el dolor de la familia de Ana María Castro, pero ellos no se miden con sus comentarios y sus chismes. No tienen ninguna prueba fehaciente. Ella también tiene que respetar nuestro dolor”.

La esposa de Naranjo aseguró que van a llevar el caso hasta los tribunales y que ahí se podrá comprobar la inocencia de Paul. “Es más, nosotros no queremos que se suspenda la audiencia. Queremos que esa diligencia transcurra con normalidad”.

Greis afirmó que la Fiscalía General de la Nación desconoció videos, audios, bitácoras y mucha más información que comprueban que Paul Naranjo y Julián Ortegón dejaron a Ana María Castro con vida sobre la calle 80 en compañía de Mateo Reyes.

En sus explosivas declaraciones a EL TIEMPO también confirmó que ha recibido amenazas de personas que le mencionan datos muy íntimos del caso. “Me han amenazado a través de las redes sociales, con llamadas extrañas y con datos que solo puede tener el CTI, creo que hubo filtraciones. Eso sí, no piensen que me voy a apartar del caso. Eso nunca”.



Dijo que ya hay una denuncia formal por estas amenazas en la Fiscalía. “Es que son de: o se quita o la quitamos. A alguien le debe interesar mucho que Mateo Reyes siga invisible en este caso”.

Finalmente le mandó un mensaje directo a Nidia Romero: “Si quería a los asesinos de su hija tras las rejas por qué no ha pedido con la misma vehemencia que investiguen a Mateo Reyes, que no lo dejaran solo como un testigo ocular”.



Añadió que a través de las redes le llega información de que Reyes la está pasando bien en Miami mientras Paul y Julián están en la cárcel. “No se equivoquen. Vamos a demostrar que mi esposo y su compañero dejaron con vida a Ana María Castro sobre esa vía. Ellos dos caminaron, incluso. Yo soy una mujer feminista pero tampoco voy a permitir que culpen a un inocente. Lo conozco, he convivido con él. Sé que es inocente”

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

