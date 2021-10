Ana María Castro: duras declaraciones contra Julián Ortegón

Durante la última audiencia de juicio oral relacionada con la muerte de la joven Ana María Castro el pasado 5 de marzo de 2020 uno de los testimonios que más impactó fue el de Camila Segura, exnovia de Julián Ortegón, amigo de Paúl Naranjo, ambos involucrados en la investigación y recluidos en la cárcel.



Ella confirmó su relación con Julián durante un año y cuatro meses y que la misma fue intermitente por las constantes discusiones que tenían. Se conocieron mientras trabajaban en bares en la 85 donde ella trabajaba como mesera. “Sabía que él había salido de una relación tortuosa pero no tenía detalles de esta en un primer momento”.

Contó que su relación fluyó al comienzo pero que, con el tiempo, los celos de su pareja lo fueron dañando todo. “Él era muy posesivo y me manejaba psicológicamente”, contó la joven.

No tuvo reparos en admitir que durante el noviazgo sufrió de agresiones físicas y psicológicas. “Me decía perra, tú no vales nada. Me empujaba, me dañaba cosas. Trabajamos en el bar de su hermana y muchos se daban cuenta de los malos tratos”, relató en el juicio.

Habló de una joven llamada María Camila Bonilla, exnovia de Ortegón, quien también habría sufrido maltrato físico y psicológico por parte del implicado en el caso. “Ella le hacía muchos escándalos. Yo pensaba que ella era la ‘tóxica’ pero, luego, me mostró las pruebas y fotos de los golpes recibidos por Julián y de las denuncias que había hecho por redes sociales”. Finalmente Segura confirmó que había denunciado ante la Fiscalía a su expareja por violencia de género y que es un proceso que está abierto pero “estancado” por la inasistencia de Ortegón y su abogado a las audiencias.

¿Qué pasó con el celular de Ana María Castro?

Del caso de Castro, en específico, Segura dijo que supo de un detalle que le contó Julián y es que Paúl le habría dicho que el dispositivo de la víctima se había quedado en la camioneta Kia. “Se refirió a ella como 'perra' y luego contó que cuando fue a buscarlo no estaba y así se quedó todo”. Este elemento probatorio nunca se halló.

Recordó que la versión que le dio Julián sobre los hechos es que, con Paúl, habían dejado a Ana María sobre la calle 80 y que de ahí en adelante no sabían nada más de lo que había ocurrido. “A Paúl Naranjo lo conocía por su profesión de fotógrafo pero la relación fue distante. Solo lo veía tomando en los bares”.

Pruebas fotográficas del caso Ana María Castro

Durante la última audiencia la Fiscalía también reveló varias imágenes del 4 Y 5 de marzo de 2020 antes y después de que la joven muriera en extrañas circunstancias.

En la recopilación fotográfica se detallaron momentos en los que se ve a Paúl Naranjo y a la joven abrazados en el parqueadero y hablando, así como el paso a paso desde que salen del bar y se montan en la camioneta Ana María Castro, Paúl Naranjo, Julián Ortegón y Mateo Reyes y de todas las personas con las que interactúan. Este informe fue firmado por Héctor Darío Izquierdo, investigador del CTI de la Fiscalía.

También se mostró en la audiencia el bosquejo topográfico elaborado por Omar Francisco Malagón, documento que muestra la ubicación exacta de los hechos con respecto a los lugares de interés.

Finalmente se presentó la inspección técnica del cadáver realizada en la morgue del hospital Simón Bolívar a eso de la 1:20 de la tarde en donde extrañamente se menciona que “al parecer” hubo abuso sexual, hecho que desestimó, posteriormente, el informe forense del Instituto Nacional de Medicina Legal. Las imágenes son desgarradoras y este diario evita publicarlas por respeto a su familia.

La joven llegó con un fuerte trauma en su cráneo y con alteración de conciencia. Su rostro tenía moretones, el más grande en su ojo. Se ve el cuerpo de la joven embalado en una bolsa de plástico sobre una camilla. Luego, al descubrirlo, se ve que su rostro está muy lastimado. Su ojo izquierdo se le ve morado e inflamado así como abrasiones en sus dedos y muslos.



También se investiga a qué corresponde un líquido de color negro que encontraron los investigadores en el lugar de los hechos.

Memoria de Mateo Reyes, afectada por el trago

La Fiscalía le realizó una valoración psicológica con fines forenses a Mateo Reyes uno de los principales implicados en los hechos que terminaron con la muerte de la joven Ana María Castro el 5 de marzo de 2020. Hay que recordar que los abogados de la defensa y de las víctimas han pedido que este sea procesado de la misma forma en que los están siendo Julián Ortegón y Paúl Naranjo sin que esto sea posible.

En el documento se señala que durante la prueba las puntuaciones bajas implicaron que la persona evaluada conocía algunos de los dibujos correctos, pero intencionalmente eligió los incorrectos. "Resultados en cualquier ensayo iguales o menores a 25 de los 50 posibles o puntuaciones por debajo de 45 en el ensayo 2 o en el de retención, indican simulación de problemas de memoria".



Durante el examen Mateo Reyes confirmó que solía ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas de manera social pero que eso se había disminuido desde que salió de la universidad.



Respecto a esto el informe dice que por medio de la exploración de sus áreas de funcionamiento Mateo ha crecido en un ambiente familiar positivo, con el apoyo de sus allegados a lo largo de las diferente etapas de su vida.



También que ha tenido un desarrollo e interacción adecuada en el ámbito académico, laboral y social. "Este último de gran importancia en la vida del valorado y en el cual también se han identificado dos situaciones problemáticas derivadas del consumo de bebidas alcohólicas que en su momento han representado olvidos"

Mateo Reyes Foto: Archivo particular

Esto, dice el dictamen, puede estar relacionado con episodios de amnesia anterógrada o blackouts, en los que se experimenta pérdida de la memoria de los acontecimientos ocurridos mientras se encuentra en estado de alicoramiento, además de tener en cuenta la implicación negativa que tiene para la memoria la exposición a sucesos traumáticos.



Una de las principales conclusiones del informe es que la capacidad testifical del valorado en cuanto a los hechos objeto de investigación acontecidos el 5 de marzo de 2020 puede estar comprometida por haber experimentado un episodio de amnesia anterógrada, que como se ha descrito puede derivarse del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, generando dificultades para recuperar la información en

su memoria respecto a esta situación específica.

En esta parte de la audiencia el abogado John Cadena le preguntó en varias ocasiones a la experta que presentó el informe, Nargy Trujillo, las posibilidades de error de este informe. Ella insistió que el entrevistado no tuvo intenciones de mentir.

No obstante, Cadena criticó las contantes contradicciones de Reyes y pidió claridad para establecer si lo que este ha dicho en sus declaraciones con recuerdos o invenciones.



REDACCIÓN BOGOTÁ

