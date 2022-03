La esposa de Paul Naranjo, Greis Páez, reaccionó fuertemente a la condena de 41 años que profirió hoy una juez en el caso de Ana María Castro, la joven que murió el 5 de marzo de 2020 luego de departir con unos amigos en varios bares de la calle 116.

Lo primero que dijo fue que la sentencia condenatoria contra Naranjo y Julián Ortegón proferida el día de hoy 10 de marzo de 2022 por el Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogotá fue objeto de recurso de apelación y por lo tanto no se encuentra ejecutoriada.



Añadió que en su lectura la juez dio por probados los hechos de la acusación aun cuando de estos se puede predicar varios errores de credibilidad de los testigos que dicen ser presenciales, así como otros errores de los que dicen ser peritos. “También cercenó y omitió varias pruebas para darle consistencia a la condena”.

Añadió que la juez desestimó las pruebas de la defensa con argumentos subjetivos y sin ninguna base racional. “Dijo que no eran idóneas y que no lograban desvirtuar la teoría de la Fiscalía lo cual no es cierto”.



Añadió que es preocupante ver cómo la juez invirtió la carga de la prueba diciendo que en el Sistema Penal Acusatorio, Ley 906, opera la teoría de la carga dinámica de la prueba, asegurando que es Paul a quien le correspondía desvirtuar la hipótesis de la acusación y que la hipótesis no fue probada. “Esto es falso pues es a la Fiscalía a la que le corresponde probar los hechos que, afirma, sucedieron, y no se puede invertir la carga de la prueba para que Paul pruebe su inocencia. Es un absurdo jurídico pensar de forma contraria”.

Agradeció los mensajes de las personas que vieron el juicio y que aún creen en la inocencia de Paul. La defensa está trabajando en el recurso de apelación para que se estudie el caso en la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. “Es muy curioso ver ante los medios a un interviniente del proceso celebrando la condena, al doctor Abelardo De La Espriella, manifestando que ahora se pudrirían en la cárcel, mostrando ambivalencia en su actuar como defensor de imputados y acusados”.



Finalmente, la familia de Naranjo dice que confía en la justicia y en la revisión de la sentencia por parte del Tribunal de Bogotá. “La sentencia será revocada y Paul quedará libre”, dijo Páez.

